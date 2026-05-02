menu
13.9 C
Chania
Σάββατο, 2 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα χωριά – Η Κρήτη σε συνάντηση στη Λετονία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural, με θέμα «Βελτίωση των πολιτικών για την προώθηση των Έξυπνων Χωριών και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπαίθρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου 2026 στη Βάλμιερα της Λετονίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όπου από το Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας συμμετείχαν οι Ιωάννης Λιβιεράτος και Carolyn Owen. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχε η Κατερίνα Μανωλαράκη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ προσκλήθηκαν ως εκπρόσωποι τοπικών φορέων: ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης και η Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Μαρία Πετραντωνάκη-Καλογερή.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Valmiera (EDIH), που υποστηρίζει επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και το Ψηφιακό Κέντρο Cesis, το οποίο ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών, φοιτητών και πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το «ψηφιακό δίδυμο» για τον ποταμό Όγκρε, ένα διαδραστικό μοντέλο που επιτρέπει την πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων έως και 24 ώρες πριν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Κέντρο Εξερεύνησης του Διαστήματος στο Cesis, καθώς και στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βίντζεμε, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές σε τομείς όπως η εικονική πραγματικότητα, οι κινητές τεχνολογίες, η κυβερνοασφάλεια και η μηχατρονική.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum