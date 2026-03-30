«Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας» υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει διαχρονικά την ελληνική κτηνοτροφία και αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυσή της, καθώς πιστεύει ότι η υποστήριξη της ανασύστασης των εκτροφών, που καταστράφηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες και επιζωοτίες αποτελεί κρίσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση.

Εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς για τον κτηνοτροφικό κλάδο, λόγω της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και των συνεπειών τους, η Πειραιώς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει το νέο «Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας».

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

• η ουσιαστική, ασφαλής και βιώσιμη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών

• η επανεκκίνηση της εκτροφής ζώων σε εκτροφές, που επλήγησαν από θεομηνίες και επιζωοτίες

• η μακροχρόνια βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων μέσω συνεργατικών δράσεων των κτηνοτρόφων

• η διατήρηση της απασχόλησης σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές

• η υποστήριξη των οικογενειών, που έχασαν τις εκμεταλλεύσεις τους και

• η διασφάλιση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, που -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στην ενδυνάμωση ευάλωτων επαγγελματικών ομάδων και στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα».