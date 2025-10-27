menu
Πολιτισμός

Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου στον Δ. Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

10:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας

10:40

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων

11:00

Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού

10:15

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &

Κατάθεση στεφάνων

10:30

Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ

09:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου

09:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ

09:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ

09:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι

10:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων

Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ

09:15

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά

10:15

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά

10:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ

09:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου

10:30

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι

ΜΑΛΕΜΕ

10:00

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων

