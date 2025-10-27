Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου στον Δ. Πλατανιά

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
10:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας
10:40
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων
11:00
Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
10:15
|
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &
Κατάθεση στεφάνων
10:30
Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.
ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ
09:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου
09:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων
ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
09:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ
09:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι
10:30
|
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων
Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ
09:15
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά
10:15
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά
10:30
|
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων
ΓΕΡΑΝΙ
09:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου
10:30
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι
ΜΑΛΕΜΕ
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων