Πρόγραμμα άθλησης ενηλίκων στην πισίνα του Κλαδισού

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος άθλησης ενηλίκων στη δημοτική πισίνα Κλαδισού για την περίοδο 2026–2027, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω, και στόχο έχει τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την ενδυνάμωση και τη συνολική ευεξία των συμμετεχόντων μέσα από την άσκηση στο νερό.

Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άθλησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας, τη μείωση του στρες, τη βελτίωση της ψυχολογίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00 έως 13:00, ενώ η συμμετοχή προβλέπεται τρεις φορές εβδομαδιαίως.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με αυθεντικοποίηση μέσω κωδικών TaxisNet. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 25 ευρώ μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τη λειτουργία του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28213 41790 και 28213 41796 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο t-athlitismos@chania.gr