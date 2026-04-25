Πρόγνωση καιρού: Αλλάζει το σκηνικό στα Χανιά – Ηλιοφάνεια αναμένεται την Κυριακή

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στα Χανιά σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση.

Μετά τις βροχές και τις μπόρες του Σαββάτου, ηλιοφάνεια αναμένεται την Κυριακή.

Μάλιστα, ο καλός καιρός αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πρωτομαγιά η οποία θα εορταστεί με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» και στο www.haniotika-nea.gr, ο μετεωρολόγος, Μαν. Λέκκας, «η διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που ήταν το κύριο αίτιο πρόκλησης των καιρικών φαινομένων (δηλαδή των βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδω) απομακρύνεται ανατολικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η εικόνα του καιρού, διατηρώντας τις απογευματινές και βραδινές ώρες (του Σαββάτου) λίγες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται σταδιακά να περιοριστούν».

Ετσι, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, από την Κυριακή (25/4) «αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές νεφώσεις και περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3, τοπικά έως και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει και θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου».

Ο κ. Λέκκας συμπλήρωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα διατηρηθούν καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα και με ήπιους ανέμους. Και αυτό φαίνεται να κορυφώνεται προς την Πρωτομαγιά η οποία θα εορταστεί με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες».