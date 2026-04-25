menu
15.6 C
Chania
Σάββατο, 25 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πρόγνωση καιρού: Αλλάζει το σκηνικό στα Χανιά – Ηλιοφάνεια αναμένεται την Κυριακή

Γιάννης Λυβιάκης
0

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στα Χανιά σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση.

Μετά τις βροχές και τις μπόρες του Σαββάτου, ηλιοφάνεια αναμένεται την Κυριακή.

Μάλιστα, ο καλός καιρός αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πρωτομαγιά η οποία θα εορταστεί με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» και στο www.haniotika-nea.gr, ο μετεωρολόγος, Μαν. Λέκκας, «η διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που ήταν το κύριο αίτιο πρόκλησης των καιρικών φαινομένων (δηλαδή των βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδω) απομακρύνεται ανατολικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η εικόνα του καιρού, διατηρώντας τις απογευματινές και βραδινές ώρες (του Σαββάτου) λίγες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται σταδιακά να περιοριστούν».

Ετσι, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, από την Κυριακή (25/4) «αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές νεφώσεις και περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3, τοπικά έως και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει και θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου».

Ο κ. Λέκκας συμπλήρωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα διατηρηθούν καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα και με ήπιους ανέμους. Και αυτό φαίνεται να κορυφώνεται προς την Πρωτομαγιά η οποία θα εορταστεί με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum