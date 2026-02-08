menu
17.4 C
Chania
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για το ναυάγιο στη Χίο – Δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπιση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ομόφωνα αποφάσισαν αργά απόψε το βράδυ Ανακριτής και Εισαγγελέας της Χίου την προφυλάκιση το νεαρού Μαροκινού που φέρεται να ήταν ο οδηγός του σκάφος που συγκρούσθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης με σκάφος του Λιμενικού Σώματος με αποτέλεσμα το θάνατο 15 ανθρώπων και το τραυματισμό πολλών άλλων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος τις επόμενες μέρες θα οδηγηθεί σε κάποιο κατάστημα κράτησης μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Δημήτρης Χούλης, σε δηλώσεις τους εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια ζωών, αλλά και την πλήρη διαφωνία τους με την κρίση των δικαστικών αρχών.

Ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε «δεν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος μεταφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος».

Αναφερόμενος στις προανακριτικές καταθέσεις, ο κ. Γεωργούλης υποστήριξε πως «πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις, που ελήφθησαν από την κυρία Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

Ο Δημήτρης Χούλης είπε πως «όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ. Μόνο μία σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Πήγαιναν ευθεία, δεν στρίψανε ούτε δευτερόλεπτο». Επίσης επεσήμανε ότι οι ανακριτικές πράξεις δεν επιβεβαίωσαν την κατηγορία. «Έξι άνθρωποι κατέθεσαν σήμερα και είπαν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε’ και παρ’ όλα αυτά προφυλακίστηκε. Αν είναι να ικανοποιούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, τότε δεν χρειάζονται ανακριτικές πράξεις», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας: «Ο ένας μάρτυρας που τον υπέδειξε έφυγε από το νησί. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum