Ελλάδα

Προφυλακίστηκαν δύο άτομα για τις «επενδύσεις» στο καζίνο Λουτρακίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης με δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο φερόμενος αρχηγός και ο υπάρχηγος της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και πρώην παίκτης ριάλιτι από τον οποίο τα μέλη της σπείρας απέσπασαν το ποσό των 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2023 και η λεία του ξεπερνά συνολικά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της, η εταιρεία που διαχειρίζεται το καζίνο Λουτρακίου υπογράμμισε ότι η επιχείρηση «δεν έχει καμία εμπλοκή με έκνομες ενέργειες» καθώς και ότι δεν γνώριζε «τις τυχόν παράνομες δραστηριότητες τρίτων προσώπων».

Πώς δρούσε η σπείρα
Οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύπορους επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίο κέρδος 10% έως 20% επί του κεφαλαίου που κατέβαλλαν.

Για να πείσουν τα θύματά τους, ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του καζίνο και έκλεινε ραντεβού με τους εύπορους επιχειρηματίες σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, επιδεικνύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενος ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Οταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλλε διάφορες προφάσεις.

Αξια αναφοράς είναι η άκρως βίαιη μέθοδος που χρησιμοποίησε η σπείρα για να κάμψει τις αξιώσεις ενός θύματος, σκηνοθετώντας «εικονική» ληστεία και προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού πόσου με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.

 

