Προφυλακιστέος ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου το Μ. Σάββατο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι είναι άστεγος κι ότι δεν γνώριζε το θύμα. Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί του Μ. Σαββάτου. Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θύματος με τη χρήση τσιμεντόλιθου, ενώ, στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα τη σορό και την εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα, όπου εντοπίστηκε.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

