Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος από τον Πειραιά

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 17χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από τη μητέρα του στο κέντρο του Περαιά την περασμένη Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Ο 17χρονος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για το αδίκημα -σε βαθμό κακουργήματος- της αρπαγής κατά συρροή, καθώς ομολόγησε ότι είναι υπαίτιος για την αρπαγή ακόμη ενός μωρού στα τέλη της περασμένης άνοιξης μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Κατηγορείται, επίσης, για πλημμεληματικου βαθμού έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, θέμα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

