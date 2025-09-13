Προφεστιβαλική «πρεμιέρα» για το 9ο Chaniartoon

Το διεθνές φεστιβάλ κόµικς και animation ξεκίνησε τις προφεστιβαλικές του δράσεις για 9η συνεχόµενη χρονιά από τον θερινό κινηµατογράφο «Κήπος» µε βραδιές αφιερωµένες στην ιδιαίτερη τέχνη του animation και του κόµικς.

Οι προβολές που άρχισαν χθες Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου µε ένα παιδικό πρόγραµµα µικρού µήκους animation ταινίες, συνεχίζονται σήµερα Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου µε την προβολή των καλύτερων ταινιών animation που βραβεύτηκαν από το φεστιβάλ, ενώ αύριο Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου θα προβληθεί ένα ντοκιµαντέρ για το έργο του µεγάλου δηµιουργού κόµικς Art Spiegelman µε ελεύθερη είσοδο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

Σήµερα Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου στις 21:00 το βράδυ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις καλύτερες ταινίες animation για το 2025 και κατόπιν να ψηφίσει τη δική του καλύτερη ταινία, δίνοντας το βραβείο κοινού. Πρόκειται για ταινίες µικρού µήκους animation από όλον τον κόσµο οι οποίες συνδυάζουν διαφορετικές θεµατικές αλλά και τεχνοτροπίες. Πρόκειται για ταινίες που αφηγούνται προσωπικές ιστορίες µε θέµα την απώλεια, τη φθορά, την κρίση ταυτότητας, την ξενοφοβία, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει πως τα τελευταία χρόνια οι χιουµοριστικές ταινίες εκλείπουν.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ A. SPIEGELMAN

Την Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου, στις εννιά το βράδυ θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ “Η καταστροφή είναι η Μούσα µου” σε σκηνοθεσία των Molly Bernstein και Philip Dolin του 2024 για τον επιδραστικότερο δηµιουργό της ένατης τέχνης τον Art Spiegelman, όπως αναφέρει ο Γιάννης Κουκουλάς, ιστορικός τέχνης.

Γράφει ο Γιάννης Κουκουλάς: «Ξεκίνησε από το underground κίνηµα στο Σαν Φρανσίσκο του τέλους της δεκαετίας του 1960, συνέχισε ως εκδότης και δηµιουργός της ανθολογίας παιδικών κόµικς Little Lit και της πειραµατικής ανθολογίας RAW που αποτέλεσε τη βίβλο των εναλλακτικών κόµικς συστήνοντας στις ΗΠΑ την ευρωπαϊκή πρωτοπορία της εποχής και έφτασε να είναι ένας από τους σηµαντικότερους εικονογράφους του “The New Yorker”. Συνεργάστηκε µε ορισµένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα των κόµικς όπως ο Robert Crumb στο περιοδικό Arcade και ο Joe Sacco στο πρόσφατο, σπαρακτικό “Never Again and Again and again…” µε θέµα την ισραηλινή κτηνωδία στη Γάζα. Η µεγαλύτερη επιτυχία του, µεταφρασµένη σε δεκάδες γλώσσες, επίκεντρο δεκάδων µελετών, ακαδηµαϊκών ερευνών και αναρίθµητων δηµοσιευµάτων είναι το “Maus”, το µοναδικό έργο της ιστορίας των κόµικς που έχει τιµηθεί µε το βραβείο Πούλιτζερ για να ακολουθήσει αργότερα το “Metamaus”, ένα οιονεί εγχειρίδιο κατανόησης του “Maus” και της µεθοδολογίας της φιλοτέχνησής του.

Ισορροπώντας ιδανικά µεταξύ βιογραφίας, αυτοβιογραφίας, µαρτυρίας, ντοκουµέντου και Ιστορίας, ο Νεοϋορκέζος Art Spiegelman καταγράφει τις συνοµιλίες του µε τον Πολωνοεβραίο πατέρα του, επιζήσαντα του Άουσβιτς και τις µεταφέρει σε κόµικς συνθέτοντας µια από τις πιο δυνατές αποδόσεις του Ολοκαυτώµατος. Με το τέχνασµα της σχεδίασης των Εβραίων ως ποντικών, των Γερµανών ως γατών, των Πολωνών ως γουρουνιών κ.ο.κ. και µε µια υποδειγµατικά τεκµηριωµένη αφήγηση που συνοδεύεται από χάρτες, σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες κ.ά., ο Art Spiegelman δίνει µια συνταρακτική, εικαστικά και αφηγηµατικά, µορφή στο ανείπωτο έγκληµα της απόπειρας γενοκτονίας των Εβραίων, σε ένα έργο που παραµένει οδυνηρά επίκαιρο όσο εγκλήµατα παρόµοιας αγριότητας, όπως η επιχειρούµενη γενοκτονία των Παλαιστινίων, εξακολουθούν να συµβαίνουν.

Στο “Η Καταστροφή είναι η Μούσα µου”, σε σκηνοθεσία των Molly Bernstein και Philip Dolin, εκτός από τον ίδιο τον Art Spiegelman, µιλούν για το έργο του η σύζυγός του, σχεδιάστρια και art editor, Françoise Mouly και άλλα µέλη της οικογένειάς του, οι δηµιουργοί κόµικς Robert Crumb, Joe Sacco, Bill Griffith κ.ά., η συγγραφέας και καλλιτέχνις Molly Crabapple ο συγγραφέας Joseph Hoberman κ.ά. ενώ παρουσιάζεται µοναδικό αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες, εικονογραφήσεις και βίντεο από την τεράστια καριέρα ενός κορυφαίου καλλιτέχνη».

γραμμοσκιάσεις…Zgur