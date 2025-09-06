Προφεστιβαλική εκδήλωση – γιορτή για το 19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ

Προφεστιβαλική γιορτή κοινωνικής αλληλεγγύης θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή στον λόφο Καστέλι στα Χανιά, 1 μήνα πριν τη διοργάνωση του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα:

«Την Παρασκευή 12/09 στις 22:00, στη Ρόζα Νέρα, στην αυλή στον λόφο Καστέλι, το καραβάνι για το 19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων θα σημάνει την έναρξη του και μας καλεί όλες και όλους να σμίξουμε ξανά, να χορέψουμε και συντονιστούμε από κοινού για την διοργάνωση του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ των Χανίων. Καλούμε σε μια γιορτή αλληλεγγύης για να πλατύνουμε τα χαμόγελα στις ζώες μας, και να κερδίσει η αξιοπρέπεια!

Party οικ. ενίσχυσης, 12.09.2024, στις 22.00, στη Ρόζα Νέρα, στην αυλή στο λόφο Καστέλι, μετά τη θεατρική παράσταση από την κολλεκτίβα Τσιριτσάντσουλες.

Συμμετοχή κάθε Τρίτη στις 20.00 στις οργανωτικές συνελεύσεις για τη διοργάνωση του 18ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων στο Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών.

19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων

10-11 Οκτωβρίου 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

… εμείς γι αυτά τα λιγα πολεμάμε, για ένα σπίτι, μια στεριά, για την ειρήνη».