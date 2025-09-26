menu
24.4 C
Chania
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης η Θεία Λειτουργία για την έναρξη των «Δημήτριων 2025»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής θα πραγματοποιηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγένιου.

Όπως ανακοινώθηκε «με πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, θα τιμηθεί η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην πόλη. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης τελεί τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο.
Αμέσως μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, από το χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου και το παραδοσιακό νεανικό τμήμα του Ιερού Ναού. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Κρητικών Συλλόγων και Σωματείων της Αττικής.
Να επισημανθεί ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, νωρίς το πρωί της Κυριακής, θα υποδεχθεί το Ιερό Λείψανο του νεοφανούς Αγιορείτου Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει στις 7.30 π.μ. ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Ιερομόναχος π. Εφραίμ και θα το υποδεχθεί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, τον οποίον θα πλαισιώσουν οι Ιερείς του Ιερού Ναού και κληρικοί εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Δημοτική Αρχή και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Κρητών.

Η Θεία Λειτουργία της ερχόμενης Κυριακής αποτελεί την έναρξη των πολυήμερων εορταστικών ενοριακών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2025», τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προς τιμήν του πολιούχου και προστάτου-ονοματοδότου του Δήμου, Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum