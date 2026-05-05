Προετοιμασίες για διήμερο κινητοποιήσεων ενάντια στη βάση της Σούδας

Γιάννης Λυβιάκης
Διήμερο δράσεων στις 16 και 17 Μαίου ενάντια στη βάση της Σούδας προετοιμάζουν συλλογικότητες, φορείς και σωματεία στο πλαίσιο πανελλαδικής πρωτοβουλίας.
Για το λόγο αυτό χθες αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Το μέλος της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας, Δημήτρης Μητρόπουλος, μίλησε για τους λόγους των κινητοποιήσεων.
Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, η βάση της Σούδας είναι αιχμή αυτή τη στιγμή και για την ελληνική κυβέρνηση και για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Επρεπε να σηκώσει τη σημαία το αντιπολεμικό κίνημα και να βάλει στο στόχαστρο τη βάση της Σούδας. Δεν γίνεται και σε γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στους επιθετικούς πολέμους που ξεκινάνε στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας να συμμετέχει με βασικό κορμό τη βάση της Σούδας.
Η συνάντηση λοιπόν έγινε με κάλεσμα της πανελλαδικής πρωτοβουλίας στους φορείς, στα σωματεία και συλλογικότητες της πόλης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 16-17 Μαΐου και στα Χανιά και στη Σούδα με αίτημα να κλείσει η βάση Σούδας».
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν και πορεία στη βάση στις 17 Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, Βαγγέλης Πρασόπουλος, είπε ότι «είναι πολύ θετική εξέλιξη το ότι συγκροτείται αυτή τη στιγμή σε τοπικό επίπεδο και πόσο μάλλον στα Χανιά μία πρωτοβουλία προκειμένου να οργανωθούν κινητοποιήσεις απέναντι στην επιθετικότητα του ΝΑΤΟ και του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Τα Χανιά νομίζω ότι είναι στο μάτι του Κυκλώνα. Ακριβώς γιατί η βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα δίπλα από τα σπίτια μας είναι αυτή η οποία συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και απέναντι στο Ιράν και συνολικά στη Μέση Ανατολής, στη Γάζα».
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο φοιτητικός σύλλογος θα απευθύνει κάλεσμα για την κινητοποίηση στη βάση της Σούδας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | "Χανιώτικα Νέα" is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

