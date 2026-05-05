Προετοιμασίες για διήμερο κινητοποιήσεων ενάντια στη βάση της Σούδας

Διήμερο δράσεων στις 16 και 17 Μαίου ενάντια στη βάση της Σούδας προετοιμάζουν συλλογικότητες, φορείς και σωματεία στο πλαίσιο πανελλαδικής πρωτοβουλίας.

Για το λόγο αυτό χθες αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Το μέλος της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας, Δημήτρης Μητρόπουλος, μίλησε για τους λόγους των κινητοποιήσεων.

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, η βάση της Σούδας είναι αιχμή αυτή τη στιγμή και για την ελληνική κυβέρνηση και για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Επρεπε να σηκώσει τη σημαία το αντιπολεμικό κίνημα και να βάλει στο στόχαστρο τη βάση της Σούδας. Δεν γίνεται και σε γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στους επιθετικούς πολέμους που ξεκινάνε στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας να συμμετέχει με βασικό κορμό τη βάση της Σούδας.

Η συνάντηση λοιπόν έγινε με κάλεσμα της πανελλαδικής πρωτοβουλίας στους φορείς, στα σωματεία και συλλογικότητες της πόλης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 16-17 Μαΐου και στα Χανιά και στη Σούδα με αίτημα να κλείσει η βάση Σούδας».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν και πορεία στη βάση στις 17 Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, Βαγγέλης Πρασόπουλος, είπε ότι «είναι πολύ θετική εξέλιξη το ότι συγκροτείται αυτή τη στιγμή σε τοπικό επίπεδο και πόσο μάλλον στα Χανιά μία πρωτοβουλία προκειμένου να οργανωθούν κινητοποιήσεις απέναντι στην επιθετικότητα του ΝΑΤΟ και του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Τα Χανιά νομίζω ότι είναι στο μάτι του Κυκλώνα. Ακριβώς γιατί η βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα δίπλα από τα σπίτια μας είναι αυτή η οποία συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και απέναντι στο Ιράν και συνολικά στη Μέση Ανατολής, στη Γάζα».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο φοιτητικός σύλλογος θα απευθύνει κάλεσμα για την κινητοποίηση στη βάση της Σούδας.