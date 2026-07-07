Προετοιμασία πρόωρων εκλογών;

Για νέα πολιτική κατεύθυνση προετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης τα στελέχη του, που θα βασίζεται σε σύγκριση με την Ευρώπη ενισχύοντας τα εισοδήματα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα. Επιδιώκει την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και την βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών δια της ψηφιοποίησης της Διοίκησης.

Η νευρικότητα στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει αυξηθεί μετά την εμφάνιση και κινήσεις Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε με κόμματα τα οποία είναι ουσιαστικά μονοπρόσωπα χωρίς κοστολογημένο πρόγραμμα.

Στη Χαριλάου ούτε που σκέπτονται τη συνεργασία με την «ΕΛ.Α.Σ.» του Τσίπρα στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023 σε άλλο αμπαλάζ που εκφράζει θέσεις μακράν απέχουσες απ’ τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Στο ΠΑΣΟΚ «το ‘χουν δέσει κόμπο» για πρωτιά έστω και με μία ψήφο. Αν λόγω Τσίπρα και Καρυστιανού χάσουν τη δεύτερη θέση, τότε θ’ αρχίσουν να «βαράνε τα όργανα». Αυτό δεν λέγεται, αλλά είναι βέβαιο ότι θ’ αρχίσει η γκρίνια της εσωστρέφειας με στόχο την ηγεσία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για τον Ανδρέα, που τον μιμείται, θεωρεί το μεταανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ συστημικό κόμμα και δεν επιθυμεί τα πάρε – δώσε μαζί του. Εξάλλου ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα βρεθούν αντιμέτωποι κατά την προεκλογική περίοδο αφού ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλάει με κακία εναντίον της κυβέρνησης Τσίπρα – ΑΝ.ΕΛ., ξεχνώντας τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ επί Βενιζέλου με Σαμαρά.

Υπογραμμίζει στις δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης τις ευθύνες του αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. για την εδραίωση της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και προετοιμάζει τον κομματικό μηχανισμό του κόμματος του για πρόωρες εκλογές.