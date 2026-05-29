ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Προετοιμασία επίσκεψης Τραμπ

Χρήστος Πλέσσας
Μετά τον αμφισβητούμενο τερματισμό της επιδιώξεως «Επιχείρηση Ελευθερίας» στα στενά του Ορμούζ, τις αποκαλύψεις για τις ανεπίτρεπτες κόντρες της Ουάσινγκτον και το ποιοι ανάγκασαν τον Τραμπ στην άτακτη αποχώρηση από τα «στενά της ντροπής», αυτός κατάφερε με τις «ξαφνικές πρωτοβουλίες του» και φρόντισε σκοπίμως να ενημερώσει τα Αραβικά Εμιράτα για την έναρξη της βραχύβιας «Επιχείρησης Ελευθερίας».
Η μερική κατάργηση του ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η αποχώρησή του από εκεί, σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο, χωρίς στρατιωτικό και πολιτικό κόστος. Όσο δε τούτο συνεχίζεται, η δυσφορία στο εσωτερικό των ΗΠΑ μεγαλώνει, η δε δημοτικότητα του προέδρου έχει πέσει στο 30%. Τούτο ισοδυναμεί με «πολιτική αυτοκτονία» και τον οδηγεί σε «σπασμωδικές ενέργειες».
Πανταχού παρούσα και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να προαναγγέλλει την πιθανή επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα, επαναφέροντας τα σενάρια ενίσχυσης των από- ψεων και σχέσεων Αθήνας – Ουάσινγκτον. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού ΥΠΕΞ κα Λάνα Ζωχιού, πρώην πρόξενος, προώθησης των Εθνικών Συμφερόντων και την εκπροσώπηση της χώρας σε διμερές επίπεδο. Έκρινε θετική την πρόθεση, χωρίς να έχουν ληφθεί ημερομηνίες προσέγγισης.
Ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίοδο της αυξημένης αστάθειας στην Αν. Μεσόγειο, η Γκιλφόιλ προετοιμάζει το έδαφος να προηγηθούν της επίσκεψης Τραμπ, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπ. Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Στο μεταξύ Έλληνες διπλωμάτες παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, ναυσιπλοΐας και σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Κυβερνητικοί παράγοντες των ΗΠΑ εξετάζουν λεπτομερώς την απόφαση επίσκεψης οπουδήποτε του Τραμπ εν σχέσει με τις γεωπολιτικές συνθήκες, που θα έχουν διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Η δε κα Ζωχιού, γνωστοποίησε ότι Αθήνα και Τρίπολη προετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο συνομιλιών οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ των. Υπογράμμισε, ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στις Ελληνολιβυκές σχέ- σεις με ενεργό διάλογο.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

