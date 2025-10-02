menu
Ελλάδα

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 σε Αχαΐα και Ζάκυνθο για κακοκαιρία

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν απόψε στις 21:50 στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Αχαΐας. Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στο νησί – Μήνυμα του 112 – Κλειστά αύριο τα σχολεία

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» από απόψε τη Ζάκυνθο και να διαρκέσει έως αύριο το βράδυ!

Κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες.

Στις 21:40 προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι και οι τουρίστες του νησιού, το οποίο αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του νησιού θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη 02/10, εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

 

