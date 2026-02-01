Προειδοποίηση για ιδιοκτήτες σκαφών από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Το Λιμενικό Ταμείο νομού Χανίων ειδοποιεί μέσω ανακοίνωσης τους «ιδιοκτήτες πάσης

φύσεως και κατηγορίας σκαφών που τα έχουν εγκαταλείψει εντός θαλάσσιας ή χερσαίας

ζώνης λιμενικής αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων να τα απομακρύνουν εκτός

λιμενικών χώρων μέχρι 15/02/2026. Από την ημερομηνία αυτή και μετά το ΛΤΝΧ δηλώνει

ότι θα τα απομακρύνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της λιμενικής δραστηριότητας, σε

χώρο επιλογής του και όλα τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες

των σκαφών αυτών»