Προειδοποίηση για αγορές μέσω ίντερνετ από την Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Την προσοχή των καταναλωτών σε αγορές μέσω διαδικτύου εφιστά η

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με αφορμή καταγγελία για

περιστατικό απαίτησης χρημάτων από εταιρεία, παρά την επιστροφή

προϊόντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταναλώτρια προχώρησε σε αγορά

προϊόντος μικρής αξίας μέσω διαδικτύου, ωστόσο, αφού το παρέλαβε

και δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της, το επέστρεψε εντός της

νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης. Παρά ταύτα, δεν έλαβε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε εξώδικο από δικηγόρο της εταιρείας με απαίτηση καταβολής ποσού σημαντικά υψηλότερου από την αρχική αξία του προϊόντος .

Η Ένωση χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη και καλεί

τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διαδικτυακές

αγορές, ειδικά από άγνωστες ή μη αξιόπιστες ιστοσελίδες. Παράλληλα

υπενθυμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών και επισημαίνει ότι τα εξώδικα αποτελούν νομικά έγγραφα που απαιτούν έγκαιρη απάντηση .

Όπως αναφέρεται, η Ένωση προχωρά στη συλλογή στοιχείων για την

υπόθεση, προκειμένου να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη στους πολίτες για ανάλογες περιπτώσεις .