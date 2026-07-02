«Πρέπει να βγουν όλα εκτός λειτουργίας;»

«Εδώ και περίπου έναν χρόνο, οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί -τουλάχιστον δύο φορές- ότι ο στύλος του ΟΤΕ βρίσκεται πεσμένος σε αυτήν την κατάσταση, σχεδόν 200 μέτρα από το φυλάκιο της Αγίας Ρουμέλης. Τι πρέπει να γίνει για να ενδιαφερθούν; Να μείνουμε όλοι χωρίς σταθερό και ίντερνετ ή να γίνει κάποιο ατύχημα;» μας ανέφερε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Γιάννης Τζατζιμάκης.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, τα σταθερά τηλέφωνα αλλά και το ίντερνετ στην περιοχή υπολειτουργούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και του φυλακίου, καθώς θα υπάρξει πρόβλημα με την έκδοση των εισιτηρίων για τον Εθνικό Δρυμό από τη νότια πλευρά, σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας τελείως το διαδίκτυο.