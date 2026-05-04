Πρέπει να ανησυχούν οι αγρότες για το µέλλον της ΚΓΠ (Α’ μέρος)

Επιµέλεια: ELYROS S.A.

Στις προτάσεις που δηµοσιοποιήθηκαν και αποτελούν αντικείµενο εξέτασης και διαπραγµάτευσης από τα όργανα της ΕΕ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κοινή Γεωργική Πολιτική µετά το 2027. Η εστίαση του ενδιαφέροντος αφορά την εισοδηµατική στήριξη, τη µείωση των πόρων και τον κίνδυνο αποδυνάµωσης του κοινού χαρακτήρα της ΚΓΠ, µε προφανές αποτέλεσµα την επανεθνικοποίηση της πλέον ώριµης και αποδοτικής κοινής πολιτικής της ΕΕ1. Στο παρόν σηµείωµα έχουµε λάβει υπόψη µας ένα εντελώς πρόσφατο έγγραφο σχετικά µε τις βασικές σχεδιαστικές επιλογές για την εισοδηµατική στήριξη2 ως συζήτηση προσανατολισµού.

Ταυτόχρονα εξετάζουµε ως προς το θέµα των πόρων, αλλά και τις συµφωνία ή τις αντιρρήσεις από τα βασικά όργανα που εµπλέκονται µε την ΚΓΠ, ως εξής:

1. Μείωση των δαπανών της ΚΓΠ από 386,6 δις σε 300 δις €,

2. Τι σηµατοδοτεί η κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

3. Η κριτική της ΕΟΚΕ, της Επιτροπής των Περιφερειών, των αγροτοσυνδικαλιστών της Copa-Cogeca και άλλων αγροτικών οργανώσεων

Για να εξάγουµε σωστά συµπεράσµατα

Η συζήτηση στο Συµβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 27ης Απριλίου 2026 για την Κοινή Γεωργική Πολιτική µετά το 2027 δεν ήταν µια τυπική τεχνική συζήτηση. Αφορούσε τον πυρήνα της ίδιας της ΚΓΠ: ποιος δικαιούται την εισοδηµατική στήριξη, µε ποια κριτήρια, µε ποιο ανώτατο όριο και σε ποιο βαθµό θα παραµείνει η ΚΓΠ µια πραγµατικά κοινή πολιτική ή θα µετακινηθεί προς µεγαλύτερη εθνική ευελιξία. Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το πώς η στήριξη µπορεί να στοχεύει καλύτερα στους γεωργούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιη κατανοµή, βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα του τοµέα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ισορροπία ανάµεσα στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων και στην ευελιξία των κρατών µελών, ιδίως ως προς τη φθίνουσα µείωση και το ανώτατο όριο των ενισχύσεων.

Η συζήτηση στηρίχθηκε στο ενηµερωτικό σηµείωµα του Συµβουλίου µε τίτλο «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική µετά το 2027 — Βασικές επιλογές σχεδιασµού για την εισοδηµατική στήριξη». Σύµφωνα µε τη συνοπτική παρουσίαση του Συµβουλίου, η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την ΚΓΠ µετά το 2027 και για το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2028-2034, χωρίς οι υπουργοί να επιδιώκουν ακόµη τελικά συµπεράσµατα ή να προδικάζουν την έκβαση των δηµοσιονοµικών διαπραγµατεύσεων.

Το πολιτικό σκεπτικό είναι εµφανές. Η Επιτροπή θέλει να αποδείξει ότι η ΚΓΠ µετά το 2027 δεν είναι απλώς µηχανισµός διανοµής ενισχύσεων, αλλά εργαλείο διατήρησης της παραγωγικής ικανότητας, στήριξης των πραγµατικών γεωργών και ενίσχυσης της επισιτιστικής ασφάλειας. Παράλληλα, επιδιώκει να απαντήσει σε µια χρόνια κριτική: ότι µεγάλο µέρος των άµεσων ενισχύσεων καταλήγει σε λίγους µεγάλους δικαιούχους και ότι το υφιστάµενο σύστηµα δεν στοχεύει επαρκώς όσους έχουν πραγµατική ανάγκη εισοδηµατικής στήριξης. Γι’ αυτό η φθίνουσα στήριξη, το πλαφόν και η νέα λογική στόχευσης παρουσιάζονται ως µέσα δικαιότερης ανακατανοµής.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει το νέο σχήµα φθίνουσας εισοδηµατικής στήριξης µε βάση την έκταση, δηλαδή το Degressive Area-Based Income Support (DABIS) που είναι ένα προτεινόµενο απλοποιηµένο σύστηµα εισοδηµατικής ενίσχυσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2028-2034. Βασίζεται σε πληρωµές ανά επιλέξιµο εκτάριο, εισάγοντας τη φθίνουσα πορεία , όπου η ενίσχυση µειώνεται για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις, µε ανώτατο όριο τις 100.000 € ανά γεωργό ετησίως, για πιο δίκαιη κατανοµή.3

Σύµφωνα µε την ανάλυση των ειδικών, για τη νοµοθετική πρόταση, η βασική εισοδηµατική στήριξη, η αναδιανεµητική στήριξη και η στήριξη νέων γεωργών αντικαθίστανται από αυτό το νέο εργαλείο. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαφοροποιούν τις πληρωµές ανά οµάδες γεωργών ή γεωγραφικές περιοχές και να στοχεύουν τη στήριξη σε όσους έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως νέους και νέες γεωργούς, γυναίκες, οικογενειακές ή µικρές εκµεταλλεύσεις, µεικτές εκµεταλλεύσεις και περιοχές µε φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς. Να σηµειωθεί επίσης ότι η φθίνουσα µείωση και το ανώτατο όριο δεν θα είναι πλέον προαιρετικά: η µέγιστη ετήσια στήριξη µε βάση την έκταση θα είναι 100.000 ευρώ ανά γεωργό, ενώ ποσά µεταξύ 20.000 και 100.000 ευρώ θα µειώνονται προοδευτικά.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ένα λεπτό, αλλά πολιτικά σηµαντικό, θέµα: έως το 2032, το αργότερο, γεωργοί που φθάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης που ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία και λαµβάνουν σύνταξη δεν θα είναι πλέον επιλέξιµοι για τη φθίνουσα εισοδηµατική στήριξη µε βάση την έκταση. Το σηµείο αυτό εξηγεί γιατί στο Συµβούλιο οι υπουργοί τόνισαν ότι η ανανέωση των γενεών είναι αναγκαία, αλλά δεν πρέπει να προωθηθεί εις βάρος των γεωργών που φθάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου σηµαντικό τµήµα του αγροτικού πληθυσµού είναι µεγαλύτερης ηλικίας αλλά εξακολουθεί να έχει πραγµατική παραγωγική δραστηριότητα, το θέµα αυτό δεν είναι θεωρητικό. Είναι κοινωνικό, παραγωγικό και πολιτικό.

Ο προϋπολογισµός: 386,6 δισ. ευρώ έναντι 300 / 293,7 δισ. ευρώ

Η συζήτηση για την εισοδηµατική στήριξη µετά το 2027 δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΚΓΠ. Στην περίοδο 2021-2027, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η συνολική κατανοµή για την ΚΓΠ ανέρχεται σε 386,6 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Το ποσό αυτό κατανέµεται σε δύο πυλώνες: 291,1 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων, δηλαδή κυρίως άµεσες ενισχύσεις και µέτρα αγοράς, και 95,5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο δεύτερο ποσό περιλαµβάνονται και 8,1 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU.4

Για την περίοδο 2028-2034, η Επιτροπή προτείνει διαφορετική δηµοσιονοµική αρχιτεκτονική. Σύµφωνα µε την Επιτροπή η ΚΓΠ µετά το 2027 θα ενταχθεί στα νέα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης, τα οποία συνδέονται µε ένα ευρύτερο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 865 δισ. ευρώ. Εντός αυτού του νέου σχήµατος, η Επιτροπή αναφέρει ένα κονδύλι που εµφανίζει ως ειδικά κατοχυρωµένο για τη στήριξη των γεωργών, ύψους τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ για εισοδηµατική και κρίσιµη στήριξη. Από αυτό, 293,7 δισ. ευρώ είναι η καθαρή εισοδηµατική στήριξη, ενώ τα 6,3 δισ. ευρώ είναι το αποθεµατικό κρίσεων (σε περιπτώσεις διαταραχών των αγορών). Μαζί σχηµατίζουν το κονδύλι των 300 δισ. ευρώ που η Επιτροπή εµφανίζει ως ειδικά κατοχυρωµένο για τη στήριξη των γεωργών. Αν συγκρίνουµε τη συνολική ΚΓΠ 2021-2027 των 386,6 δισ. ευρώ µε το νέο ειδικά κατοχυρωµένο ποσό των 300 δισ. ευρώ, η αριθµητική διαφορά είναι 86,6 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 22,4%. Αν, αυστηρότερα, συγκρίνουµε τα 386,6 δισ. ευρώ µε µόνο τα 293,7 δισ. ευρώ της εισοδηµατικής στήριξης, η διαφορά ανεβαίνει σε 92,9 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 24%. Η σύγκριση αυτή δεν είναι απολύτως οµοειδής, διότι το προηγούµενο ποσό περιλαµβάνει και την αγροτική ανάπτυξη, ενώ τα 293,7 δισ. ευρώ είναι µόνο εισοδηµατική στήριξη. Ωστόσο, πολιτικά, δείχνει καθαρά ότι ο διακριτός και εύκολα ελέγξιµος προϋπολογισµός της ΚΓΠ συρρικνώνεται σηµαντικά.

Η Επιτροπή προσπαθεί να µετριάσει αυτή την εικόνα λέγοντας ότι, πέρα από τα ειδικά κατοχυρωµένα ποσά, τα κράτη µέλη θα έχουν διαθέσιµα 453 δισ. ευρώ για εθνικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, ενώ επιπλέον αναφέρει δυνατότητες χρηµατοδότησης αγροτικών αναγκών από άλλα σκέλη των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων. Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 10% των πόρων κάθε εθνικού και περιφερειακού σχεδίου, εκτός των ειδικά κατοχυρωµένων ποσών, θα πρέπει να αφιερωθεί σε ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών, δηλαδή περίπου 48,7 δισ. ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης µέσω δανείων Catalyst Europe. Τα δάνεια αυτά είναι ένα νέο προϊόν, πέραν του κονδυλίου που εµφανίζει ως ειδικά κατοχυρωµένο για τη στήριξη των γεωργών. ∆ηλαδή θα υπάρχουν περίπου 48,7 δισ. ευρώ για ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών µέσα από τα νέα εθνικά και περιφερειακά σχέδια. Το ποσό αυτό, κατά την Επιτροπή, θα µπορούσε να αυξηθεί έως 63,7 δισ. ευρώ µε τη χρήση των δανείων Catalyst Europe. Ωστόσο, τα δάνεια αυτά δεν αποτελούν άµεση επιχορήγηση της ΚΓΠ ούτε ισοδύναµη εισοδηµατική στήριξη των γεωργών. Πρόκειται για δανειακό εργαλείο µε ευρωπαϊκή στήριξη, άρα δηµιουργεί χρηµατοδοτική δυνατότητα, αλλά και υποχρέωση αποπληρωµής. Συνεπώς δεν µπορεί να συνυπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως οι άµεσες ενισχύσεις ή οι κλασικές δαπάνες της ΚΓΠ. Πρόκειται δηλαδή για πιθανή δανειακή µόχλευση για επενδύσεις σε αγροτικές και άλλες στρατηγικές περιοχές.5

Αυτό ακριβώς, όµως, είναι και το πολιτικό πρόβληµα. Ό,τι δεν είναι καθαρά ειδικά κατοχυρωµένο ως ΚΓΠ γίνεται λιγότερο διαφανές, λιγότερο συγκρίσιµο και περισσότερο εξαρτηµένο από εθνικές επιλογές. Η Επιτροπή παρουσιάζει τη νέα αρχιτεκτονική ως πιο ευέλικτη. Οι επικριτές τη διαβάζουν ως συρρίκνωση του αυτόνοµου προϋπολογισµού της ΚΓΠ και ως µετακίνηση µέρους της αγροτικής ανάπτυξης σε ευρύτερα χρηµατοδοτικά σχήµατα, όπου η γεωργία θα πρέπει να ανταγωνίζεται άλλες εθνικές προτεραιότητες.

Στο επόµενο σηµείωµά µας θα αναφερθούµε στις κριτικές που έχουν διατυπωθεί από άλλα όργανα της ΕΕ, καθώς και από αγροτοσυνδικαλιστικές οντότητες που επηρεάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δρώµενα.

Η κριτική του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει σαφώς διαφορετική πολιτική έµφαση. Στη θέση του για το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής ζητεί µεγαλύτερο και αυτοτελή προϋπολογισµό για την ΚΓΠ, ενισχυµένες άµεσες ενισχύσεις, περιορισµό της γραφειοκρατίας και άρση των εµποδίων για την είσοδο νέων στη γεωργία. Το Κοινοβούλιο δηλώνει ρητά ότι η ΚΓΠ 2028-2034 δεν πρέπει να ενσωµατωθεί µε άλλες χρηµατοδοτικές περιοχές ούτε να γίνει µέρος ευρύτερου χρηµατοδοτικού φακέλου που θα χρησιµοποιείται από τα κράτη µέλη για σκοπούς άλλους από τη γεωργία. Ζητεί επίσης η αγροτική ανάπτυξη να στηρίζεται ανεξάρτητα από την πολιτική συνοχής.

Η κριτική του Κοινοβουλίου δεν αφορά µόνο το ύψος των κονδυλίων. Αφορά τη θεσµική αρχιτεκτονική της νέας ΚΓΠ. Το Κοινοβούλιο ζητεί ισχυρή, επαρκώς χρηµατοδοτηµένη και αναγνωρίσιµη ΚΓΠ, µε διακριτό προϋπολογισµό και σαφή δηµοκρατικό έλεγχο. Αντιτίθεται στην απορρόφηση της γεωργικής πολιτικής σε ευρύτερα εθνικά και περιφερειακά πακέτα, επειδή θεωρεί ότι αυτό µπορεί να οδηγήσει σε έµµεση επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, άνιση µεταχείριση γεωργών µεταξύ κρατών µελών και απώλεια διαφάνειας. Σε δηλώσεις που καταγράφει το Reuters, ο ευρωβουλευτής Siegfried Mureșan ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο θέλει αυτές οι πολιτικές να διατηρηθούν ως αυτόνοµες πολιτικές µε σαφή νοµοθετική βάση, ευρωπαϊκούς στόχους και διακριτούς προϋπολογισµούς· προειδοποίησε επίσης ότι η επανεθνικοποίηση θα µπορούσε να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα για ορισµένους γεωργούς και να πλήξει την ενιαία αγορά αγροτικών προϊόντων.

Η θέση αυτή αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία σε συνδυασµό µε τη δηµοσιονοµική σύγκριση. Η πρόταση της Επιτροπής για περίπου 300 δισ. ευρώ, ως ειδικά κατοχυρωµένο κονδύλι για τη στήριξη των γεωργών, συγκρίνεται αρνητικά µε τα 386,6 δισ. ευρώ της περιόδου 2021-2027. Ακόµη και αν η Επιτροπή υποστηρίζει ότι άλλες αγροτικές δράσεις θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσα από ευρύτερα εθνικά και περιφερειακά σχέδια, το Κοινοβούλιο φοβάται ότι η ΚΓΠ θα χάσει την αυτοτέλεια, την ορατότητα και την πολιτική της ισχύ ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.

Η κριτική της ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ακόµη πιο αιχµηρή. Στη γνωµοδότησή της για την ΚΓΠ µετά το 2027 απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν έχει σαφή κατεύθυνση, καθαρούς στόχους ή µακροπρόθεσµο όραµα για την ευρωπαϊκή γεωργία, πέρα από την επιβολή µεγάλης περικοπής στον προϋπολογισµό της ΚΓΠ. Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης τον κίνδυνο οι γεωργικές και οι επενδύσεις συνοχής να υποχρεωθούν να ανταγωνίζονται για χρηµατοδότηση µέσα στη νέα δηµοσιονοµική αρχιτεκτονική.

Η ΕΟΚΕ ζητεί αυξηµένο, αυτοτελή και ειδικά αφιερωµένο προϋπολογισµό για την ΚΓΠ, κατάλληλα προσαρµοσµένο στον πληθωρισµό, και αποκατάσταση της χρηµατοδότησης σε επίπεδο περίπου 0,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ζητεί επίσης πιο φιλόδοξη ειδικά κατοχυρωµένη κατανοµή για τις αγροτικές περιοχές και ισχυρή δηµοσιονοµική κατανοµή για στρατηγικές ανανέωσης των γενεών, µε στοχευµένα µέτρα για νέους εισερχόµενους και γυναίκες γεωργούς.

Η θέση της ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, επειδή συνδέει τον προϋπολογισµό µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Υποστηρίζει ότι οι άµεσες ενισχύσεις πρέπει να έχουν δίκαιο και εύλογο ανώτατο όριο για τους µεµονωµένους ενεργούς γεωργούς και δέχεται το υποχρεωτικό πλαφόν των 100.000 ευρώ που προτείνει η Επιτροπή. Ταυτόχρονα, όµως, προειδοποιεί ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος πραγµατικών ενεργών γεωργών λόγω ηλικίας ή συνταξιοδοτικού καθεστώτος. Αντί για τιµωρητικό αποκλεισµό ηλικιωµένων ή συνταξιούχων παραγωγών, η ΕΟΚΕ ζητεί στοχευµένα χρηµατοδοτικά σχήµατα που θα διευκολύνουν τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης από µεγαλύτερους γεωργούς σε νέους.

Έτσι, η κριτική της ΕΟΚΕ συνδέει τον προϋπολογισµό, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη γενεακή ανανέωση και την επισιτιστική ασφάλεια σε µία ενιαία γραµµή: χωρίς επαρκή, αυτόνοµη, διαφανή και προσαρµοσµένη στον πληθωρισµό ΚΓΠ, η Ευρώπη κινδυνεύει να αποδυναµώσει τόσο το αγροτικό εισόδηµα όσο και τη στρατηγική της αυτονοµία στον τοµέα των τροφίµων.

Η κριτική της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών κινείται σε άλλη, αλλά εξίσου σηµαντική, κατεύθυνση. ∆εν στέκεται µόνο στο συνολικό ύψος των κονδυλίων, αλλά κυρίως στις εδαφικές συνέπειες της νέας αρχιτεκτονικής. Σε συζήτηση για την ΚΓΠ 2028-2034, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι υπογράµµισαν ότι οι αυξανόµενες εµπορικές αναταράξεις, οι αµερικανικοί δασµοί, το υψηλό κόστος, η κλιµατική πίεση και η αστάθεια των αγορών έχουν άνισες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει τη φθίνουσα εισοδηµατική στήριξη µε βάση την έκταση, εφόσον µπορεί να µειώσει ανισότητες, αλλά ζητεί εκτιµήσεις εδαφικών επιπτώσεων, ώστε οι µηχανισµοί αναδιανοµής να µειώνουν πραγµατικά τις ανισότητες χωρίς να προκαλούν νέες περιφερειακές ανισορροπίες.

Η CoR επισηµαίνει ότι µια νησιωτική, ορεινή, αποµακρυσµένη ή ξηροθερµική περιοχή αντιµετωπίζει πολύ διαφορετικό κόστος και πολύ διαφορετικούς κινδύνους από µια εύφορη πεδινή περιφέρεια της κεντρικής Ευρώπης. Μια ενιαία φόρµουλα, ακόµη και αν φαίνεται δίκαιη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µπορεί να παράγει άνισα αποτελέσµατα στην πράξη. Γι’ αυτό ζητεί πιο ισχυρή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δίκαια µέτρα στήριξης, στοχευµένες παρεµβάσεις και διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισµού στην ενιαία αγορά. Η ίδια ανακοίνωση της CoR προειδοποιεί ότι οι νέοι κανόνες συγχρηµατοδότησης µπορεί να µειώσουν τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικούς στόχους, ιδίως στα λιγότερο πλούσια κράτη µέλη.

Η Επιτροπή των Περιφερειών συνδέει επίσης τη νέα ΚΓΠ µε την ανανέωση των γενεών στην ύπαιθρο. Νέοι γεωργοί δεν θα µείνουν σε µια περιοχή µόνο επειδή υπάρχει µια ενίσχυση. Χρειάζονται πρόσβαση στη γη, χρηµατοδότηση, υπηρεσίες, υποδοµές, ψηφιακή συνδεσιµότητα, δρόµους, σχολεία, υγεία και βιώσιµες τοπικές αγορές. Για τον λόγο αυτό η CoR υποστηρίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να παραµείνει συνεκτική, ολοκληρωµένη και στρατηγική πολιτική για όλες τις αγροτικές περιοχές, όχι ένα γενικό χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα χάνει την αγροτική και εδαφική του στόχευση µέσα σε ευρύτερα εθνικά ή περιφερειακά πακέτα.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

1. https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2026/04/27

2. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8212-2026-INIT/en/pdf

3. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/779241/EPRS_BRI%282025%29779241_EN.pdf

4. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en

5. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-post-2027-next-eu-budget_en