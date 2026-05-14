Πρεμιέρα στα Χανιά: «Ροδινός ο θρυλικός λυράρης της Κρήτης» από την Εθνική Λυρική Σκηνή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στα Χανιά κάνει πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη από την Εθνική Λυρική Σκηνή μια
μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο, με αποσπάσματα από τη ζωή του Ανδρέα Ροδινού.

Η παράσταση θα δοθεί στις 8 το βράδυ στον Ρωσικό Στρατώνα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.
Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του, τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ρόδινος στη μουσική παράδοση

Σκηνοθεσία – Έρευνα – Κείμενο : Γιάννης Μπλέτας.

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete.
Μουσική διδασκαλία / καθοδήγηση: Ζαχαρίας Σπυριδάκης.
Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή.

Συμμετέχουν:
Αφήγηση / Κίνηση : Στυλιανός Θωμαδάκης
Αφήγηση / Λύρα: Σήφης Καυκαλάς
Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης
Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης
Λύρα : Αλέξανδρος Βερτούδος
Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης
Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

Λύρα στο βίντεο: Νικόλας Στριλιγκάς
Στην παράσταση στο Ρέθυμνο, συμμετέχει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης.
Ευχαριστίες: Μαρία Βιβιλάκη, Τάκης Κοκολάκης, Μιχάλης Σπιθουράκης, Κωστής Βασιλάκης, Γιώργος Κουμεντάκης, Γιάννης Πετράκης, Ζαχαρίας Σπυριδάκης.

ΧΑΝΙΑ
14 Μαΐου 2026 Ρωσικός Στρατώνας | Στις 20.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
15 Μαΐου 2026 – Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού | Στις 20.00
ΡΕΘΥΜΝΟ
16 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30
ΑΝΩΓΕΙΑ
17 Μαΐου 2026 – Θεατράκι σχολείου | Στις 20.30
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
23 Μαΐου 2026 – Τζαμί Ιεράπετρας| Στις 20.30

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

