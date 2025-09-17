menu
Αθλητικά

Πρεμιέρα με Πάφο ο Ολυμπιακός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επιστρέφοντας στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός ξεκινά την αγωνιστική πορεία του στο Champions League την Τετάρτη (17/9, 19:45) εναντίον της πρωτοεμφανιζόμενης Πάφου, στο στάδιο Καραϊσκάκη.

Οι γηπεδούχοι επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από τετραετή απουσία, για πρώτη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase, ενώ οι Κύπριοι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν την παρουσία τους μέσω της διαδρομής των προκριματικών.

Ο βελτιωμένος συντελεστής της UEFA εξασφάλισε στον Ολυμπιακό ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Super League το 2024-25, σηματοδοτώντας την πρώτη του αυτόματη πρόκριση μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι 48 φορές πρωταθλητές Ελλάδας επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή και αυτή θα είναι η 36η εμφάνισή τους στη διοργάνωση, στοιχείο που δείχνει και τη σχέση τους με το κορυφαίο διασυλλογικό τουρνουά της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο χρόνος μακριά από το Champions League δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό να γράψει ιστορία στην Ευρώπη, καθώς κατάκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό στέμμα του νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League, το 2023-24.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζουν τον αγώνα της Τετάρτης με απόλυτη αυτοπεποίθηση, αφού πέτυχαν πέντε γκολ επί του Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη, κατακτώντας την κορυφή της Super League κι επεκτείνοντας το άψογο ξεκίνημά τους στη σεζόν 2025-26, με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και τέρματα 9-0.

Οι Πειραιώτες έχουν επίσης θριαμβεύσει σε πέντε από τα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια τους σε διοργανώσεις της UEFA, οπότε θα θέλουν να πάρουν το μέγιστο των βαθμών σε αυτό που θεωρείται το πιο «βατό» παιχνίδι τους στη League Phase.

Αντίθετα, λίγα θα απαιτηθούν από την Πάφο, η οποία έχει ήδη χαράξει ένα ακόμη κομμάτι ιστορίας φτάνοντας σε αυτό το στάδιο μόλις μια σεζόν μετά την ηπειρωτική της παρουσία στο Conference League, όπου αποκλείστηκε στον γύρο των 16.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπό τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο ήταν γεμάτα με ορόσημα, ξεκινώντας με το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου, το Κύπελλο Κύπρου 2023-24 και ακολουθούμενα από το στέμμα του πρωταθλήματος το 2024-25, το οποίο εξασφάλισε την ευκαιρία στο Champions League.

Η πρόκριση σφραγίστηκε με δραματικό τρόπο καθώς η Πάφος απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα, με το γκολ του Ζάζα στο 88ο λεπτό να ισοφαρίζει στην Κύπρο (1-1) μετά τη δύσκολη νίκη στη Σερβία (2-1).

Οι παίκτες του Καρσέδο, οι οποίοι πέρασαν τα προκριματικά αήττητοι σε έξι αγώνες, θα πρέπει να ξεπεράσουν το σοκ της πρώτης ήττας τους φέτος, μετά το 0-1 εντός έδρας από τον Απόλλωνα Λεμεσού στην κορυφαία κατηγορία της Κύπρου το Σάββατο.

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη τιμωρημένο από πέρυσι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα.

Ο Μεχντί Ταρέμι ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε δύο γκολ στην εμφατική νίκη του Σαββάτου, οπότε ο πρώην επιθετικός της Ίντερ μπορεί να ηγηθεί της επίθεσης εδώ.

Ο Ντέρικ Λούκασεν αποβλήθηκε στην ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, αλλά αυτή η τιμωρία δεν ισχύει στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι ο 23χρονος θα διατηρήσει τη θέση του ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Ντέιβιντ Γκόλνταρ είναι ο πιο πιθανός συμπαίκτης δίπλα στον Λούκασεν, αν και ο βετεράνος Βραζιλιάνος Νταβίντ Λουίς παραμένει επίσης μια επιλογή για τους φιλοξενούμενους.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς.

Η πιθανή αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

Η πιθανή αρχική ενδεκάδα της Πάφου: Μίκαελ, Λάνγκα, Λούκασεν, Γκόλνταρ, Πηλέας, Σούνγιτς, Πέπε, Μπρούνο, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Άντερσεν

