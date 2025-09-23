Πρεμιέρα για την ταινία «Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave Me Behind»

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο Κινηματογράφος Αστόρια στο Ηράκλειο γέμισε από κόσμο που προσήλθε με ενδιαφέρον και ευαισθησία για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της ταινίας μικρού μήκους «Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave Me Behind» της Κωνσταντίνας Πάλλη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Νόσο Alzheimer (21 Σεπτεμβρίου) και συνδιοργανώθηκε από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και την εταιρεία Studio Rosso.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την πρεμιέρα της ταινίας «το κοινό αγκάλιασε τη συγκινητική ιστορία της ηλικιωμένης Διονυσούλας και των δύο ανιψιών της, Μίνας και Έλλης, μια ταινία που φωτίζει με τρυφερότητα, ανθρωπιά αλλά και χιούμορ την καθημερινότητα των ανθρώπων που βιώνουν τη γεροντική άνοια και τη νόσο Alzheimer. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο, η ταινία αποτελεί κινηματογραφικό φόρο τιμής στις γυναίκες που μας μεγάλωσαν — γιαγιάδες, μητέρες και θείες.

Μετά την προβολή ακολούθησε άκρως ενδιαφέρουσα και διαδραστική συζήτηση, με τη συμμετοχή ειδικών από τον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Στη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν σημαντικές πτυχές της νόσου Alzheimer, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και οι διαθέσιμες δομές και προγράμματα υποστήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Κέντρο Ημέρας «Νεφέλη», μια σύγχρονη πρωτοβουλία που από το 2022 λειτουργεί και ωφελεί εκατοντάδες ασθενείς με άνοια και alzheimer καθώς και τους φροντιστές τους. Αναφορά έγινε επίσης στη νέα πολιτιστική πολιτική που εισάγει στην Κρήτη για πρώτη φορά την πολιτιστική συνταγογράφηση — μια καινοτόμα προσέγγιση που συνδέει την τέχνη και τον πολιτισμό με την ψυχική και σωματική υγεία.

Αξιοσημείωτης σημασίας είναι και οι πολυεπίπεδες δράσεις του σωματείου «Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση» που, μεταξύ άλλων, υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για φροντιστές ατόμων με άνοια, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεών τους και την υποστήριξή τους στον απαιτητικό ρόλο που επιτελούν. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μετακίνησης που αντιμετωπίζουν αρκετοί ασθενείς και οι οικογένειές τους, το σωματείο έχει θέσει σε λειτουργία κινητή μονάδα. Η μονάδα αυτή παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες αξιολόγησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα για όλους, ακόμα και για εκείνους που δεν μπορούν να επισκεφθούν τις δομές του σωματείου

Στο πάνελ των ομιλητών στην εκδήλωση συμμετείχαν:

Ιωάννα Κορτσιδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» – Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης

Μαρία Μπάστα, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κωνσταντίνα Πάλλη, Σκηνοθέτρια της ταινίας

Γεώργιος Πιτσούλης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης – Εποπτεύων Υγείας και Κινητών Μονάδων, Περιφέρεια Κρήτης

Τη συζήτηση συντόνισε η Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

Συντελεστές της Ταινίας:

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Πάλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Nickolay Dorozhkin

Μουσική: Γιάννης Βάρδας

Ηχοληψία: Μιχαήλ Κωνσταντακάκης

Επεξεργασία Ήχου: Βαγγέλης Αποστόλου

Coloring: Mikhail Denisov

Ενδυματολόγος: Βασιλική Παναγιωτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μιχάλης Αλεξάκης

Πιάνο: Γιάννης Ταμπακάκης (ηχογράφηση: Groove Studio)

Still Photography: Στέλιος Μαγκαφουράκης

Παίζουν: Χαρούλα Μαυράκη, Ευαγγελία Καράμπελα, Αθηνά Καζούρη, Λίτσα Χριστουλάκη

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ:

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και το εγκάρδιο κλίμα της βραδιάς επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να ανοίξει δύσκολες συζητήσεις, να ενημερωθεί και να σταθεί δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη — με ενσυναίσθηση, επιστημονική γνώση και πολιτιστική προσέγγιση».

