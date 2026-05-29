menu
20.6 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΠανελλαδικές εξετάσεις
Τοπικά

Πρεµιέρα Πανελληνίων Eξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με το µάθηµα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία    ξεκινούν σήµερα για τους µαθητές των ΓΕΛ η οι Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ τη «σκυτάλη» θα λάβουν το Σάββατο   οι µαθητές των ΕΠΑΛ µε το µάθηµα των Νέων Ελληνικών.

Το Υπουργείο Παιδείας, έθεσε σε λειτουργία το 1550, τη δωρεάν τηλεφωνική γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής ενδυνάµωσης για τους υποψηφίους , η οποία        και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, από 25 Μαΐου έως 30 Ιουνίου.
Αυτοδιοικητικοί και φορείς στέλνουν, ως είθισται, τις δικές τους ευχές σε παιδιά αλλά και γονείς κι εκπαιδευτικούς.
«Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί για τους υποψήφιους µία πρώτη δοκιµασία από τις πολλές που θα αντιµετωπίσουν στη ζωή τους», σηµειώνει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και προσθέτει: «Η εσωτερική δύναµη, η ψυχραιµία και η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να αποδώσουν τα µέγιστα».
«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, αυτό που έχει πραγµατική αξία είναι να συνεχίσετε να προχωράτε µε πίστη στις δυνατότητές σας, µε αισιοδοξία και δύναµη», αναφέρει σε µήνυµά του στα παιδιά ο δήµαρχος Χανίων κ. Σηµανδηράκης. «Να αντιµετωπίσετε αυτές τις ηµέρες µε ψυχραιµία, συγκέντρωση και αισιοδοξία», προτρέπει ο αντιδήµαρχος Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, Αντώνης Βαρδάκης
«Όλοι σας έχετε κάνει την προσπάθειά σας, οδηγηθείτε στις εξεταστικές αίθουσες µε αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση και τη χαρά πως ολοκληρώνεται τη µαθητική σας ζωή», σηµειώνει ο δήµαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός.
«Η αξία και οι προοπτικές σας δεν καθορίζονται µόνο από ένα αποτέλεσµα, αλλά από τη διαρκή προσπάθεια και τα όνειρα που έχετε για το µέλλον σας», υπενθυµίζουν στα παιδιά ο δήµαρχος Κισσάµου Γιώργος Μυλωνάκης και ο αντιδήµαρχος Παιδείας Βασίλειος Γλαµπεδάκης.
Σχολιάζοντας τη σηµασία των εξετάσεων για τα παιδιά, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σηµειώνει πως «ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, µπροστά τους ανοίγονται πολλές διαφορετικές πορείες και ευκαιρίες για να διεκδικήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους».
Η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Χανίων, απευθυνόµενη στα παιδιά σχολιάζει: «θέλουµε    να θυµάστε πως οι εξετάσεις είναι ένας σηµαντικός σταθµός, όµως στη ζωή οι δρόµοι δεν κλείνουν, παραµένουν ανοιχτοί για όσους συνεχίζουν να προσπαθούν, να ονειρεύονται και να διεκδικούν».
«Είναι η στιγµή να δείξετε εµπιστοσύνη στον εαυτό σας, στις γνώσεις και στις δυνάµεις σας», σηµειώνει προς τα παιδιά η ΟΕΒΕΝΧ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum