Πρεµιέρα Πανελληνίων Eξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια

Με το µάθηµα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ξεκινούν σήµερα για τους µαθητές των ΓΕΛ η οι Πανελλήνιες εξετάσεις ενώ τη «σκυτάλη» θα λάβουν το Σάββατο οι µαθητές των ΕΠΑΛ µε το µάθηµα των Νέων Ελληνικών.

Το Υπουργείο Παιδείας, έθεσε σε λειτουργία το 1550, τη δωρεάν τηλεφωνική γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής ενδυνάµωσης για τους υποψηφίους , η οποία και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, από 25 Μαΐου έως 30 Ιουνίου.

Αυτοδιοικητικοί και φορείς στέλνουν, ως είθισται, τις δικές τους ευχές σε παιδιά αλλά και γονείς κι εκπαιδευτικούς.

«Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί για τους υποψήφιους µία πρώτη δοκιµασία από τις πολλές που θα αντιµετωπίσουν στη ζωή τους», σηµειώνει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και προσθέτει: «Η εσωτερική δύναµη, η ψυχραιµία και η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να αποδώσουν τα µέγιστα».

«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, αυτό που έχει πραγµατική αξία είναι να συνεχίσετε να προχωράτε µε πίστη στις δυνατότητές σας, µε αισιοδοξία και δύναµη», αναφέρει σε µήνυµά του στα παιδιά ο δήµαρχος Χανίων κ. Σηµανδηράκης. «Να αντιµετωπίσετε αυτές τις ηµέρες µε ψυχραιµία, συγκέντρωση και αισιοδοξία», προτρέπει ο αντιδήµαρχος Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, Αντώνης Βαρδάκης

«Όλοι σας έχετε κάνει την προσπάθειά σας, οδηγηθείτε στις εξεταστικές αίθουσες µε αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση και τη χαρά πως ολοκληρώνεται τη µαθητική σας ζωή», σηµειώνει ο δήµαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός.

«Η αξία και οι προοπτικές σας δεν καθορίζονται µόνο από ένα αποτέλεσµα, αλλά από τη διαρκή προσπάθεια και τα όνειρα που έχετε για το µέλλον σας», υπενθυµίζουν στα παιδιά ο δήµαρχος Κισσάµου Γιώργος Μυλωνάκης και ο αντιδήµαρχος Παιδείας Βασίλειος Γλαµπεδάκης.

Σχολιάζοντας τη σηµασία των εξετάσεων για τα παιδιά, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σηµειώνει πως «ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, µπροστά τους ανοίγονται πολλές διαφορετικές πορείες και ευκαιρίες για να διεκδικήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους».

Η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Χανίων, απευθυνόµενη στα παιδιά σχολιάζει: «θέλουµε να θυµάστε πως οι εξετάσεις είναι ένας σηµαντικός σταθµός, όµως στη ζωή οι δρόµοι δεν κλείνουν, παραµένουν ανοιχτοί για όσους συνεχίζουν να προσπαθούν, να ονειρεύονται και να διεκδικούν».

«Είναι η στιγµή να δείξετε εµπιστοσύνη στον εαυτό σας, στις γνώσεις και στις δυνάµεις σας», σηµειώνει προς τα παιδιά η ΟΕΒΕΝΧ.