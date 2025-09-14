Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι ALLIUM porrum (Άλλιο το πράσο). Ανήκει στην οικογένεια των Λιλιϊδών.

Είναι λαχανικό γνωστό σε όλους. Είναι διετής πόα. Τα φύλλα του είναι εδώδιµα. Καλλιεργείται για το βολβό και τα φύλλα του. Ο πολλαπλασιασµός του πράσου γίνεται µε σπόρο. Τον πρώτο χρόνο, από ένα βλαστό αναπτύσσονται µακριά φύλλα σε σχήµα λόγχης και µία παχιά σαρκώδη βάση.

1 από 5

Οι σαρκώδεις βάσεις των φύλλων καλύπτουν η µία την άλλη και σχηµατίζουν ένα σχεδόν κυλινδρικό, παχύ και µακρύ βολβό. Ο βολβός αυτός φτάνει σε µήκος τα 40-50 εκατοστά. Στη βάση του βολβού αναπτύσσεται ένας θύσανος µε ρίζες που προχωρούν σε µεγάλο βάθος. Κατά το δεύτερο χρόνο, ανάµεσα από τα φύλλα αναπτύσσεται ένα µακρύ στέλεχος που καταλήγει σε µία µεγάλη ταξιανθία, η οποία έχει 300-400 λευκά ή ρόδινα άνθη. Ο καρπός του πράσου είναι κάψα και περικλείει πολλά µαύρα σπόρια. Το πράσο είναι ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες και µπορεί να αντέξει και σε θερµοκρασία κοντά στους 0 βαθµούς. Το είδος είναι ερµαφρόδιτο (έχει αρσενικά και θηλυκά όργανα και επικονιάζεται από µέλισσες και έντοµα).

Ιστορικά στοιχεία

Λαχανικό γνωστό από την αρχαιότητα. Η καλλιέργεια του αναφέρεται από το 3200 π.Χ. στην 1η ∆υναστεία της Αιγύπτου. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Ρωµαίοι το έτρωγαν υπερβολικά. Τους ήταν µάλιστα γνωστές δύο ποικιλίες του φυτού. Το κεφαλωτόν (porrum capitatum) που έτρωγαν τον βολβό του (κυρίως οι πλούσιοι) και η γηθυλλίς (porrum activum) τα φύλλα της οποίας τα έτρωγαν οι φτωχότερες τάξεις.

Η µαλακτική ιδιότητα του πράσου ήταν γνωστή και στον Αριστοτέλη, ο οποίος το επαινούσε ως ευφωνικό. Τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την πέρδικα. Από τον Πλίνιο έγινε γνωστό, όταν ο Νέρων έκανε συχνή χρήση πράσων µε λάδι, για να καλυτερεύει την φωνή του. Μερικές µέρες τον µήνα µάλιστα, έτρωγε µόνο πράσο µε λάδι, χωρίς ψωµί. Το συνιστούσαν κατά της βραχνάδας σε συνδυασµό µε γογγύλια.

Παλιότερα έκαναν ένα σιρόπι ενάντια στην φυµατίωση. Στα χωριά το έβραζαν και έπιναν το ζουµί του σαν διουρητικό φάρµακο. Οι τραγουδιστές, οι ψάλτες και οι ρήτορες το χρησιµοποιούσαν πολύ γιατί πίστευαν ότι έκανε καλό στη φωνή τους.

Τα σπέρµατα του πράσου κοπανισµένα σε έγχυµα µέσα σε άσπρο κρασί τα χρησιµοποιούσαν σαν διουρητικά και για την θεραπεία της ψαµµιάσεως.

Εξωτερικά χρησιµοποιούσαν τον χυλό του πράσου, µαζί µε γάλα ή ροδέλαιο, κατά της ωταλγίας και των εµβοών των ώτων, σε ενσταλάξεις στον έξω ακουστικό πόρο. Ψηµένα τα πράσα σε τηγάνι µε ξύδι τα συνιστούσαν ως κατάπλασµα στους πλευριτικούς. Το ίδιο κατάπλασµα το χρησιµοποιούσαν εξωτερικά για πόνους του λαιµού. Ψηµένα µέσα σε φύλλο λαχανίδας, τα τοποθετούσαν ως κατάπλασµα για την θεραπεία των παρωνυχίδων, των δοθιηνών και των εγκαυµάτων, ακόµα δε και των αιµορροΐδων. Τα πράσα τα χρησιµοποιούσαν ακόµη και ως αντίδοτο σε δηλητηριάσεις µανιταριών. Το χυµό του φυτού τον χρησιµοποιούσαν για την απώθηση των σκώρων.

Στην κινέζικη λαϊκή ιατρική χρησιµοποιείται εσωτερικά υπό µορφή εγχύµατος από το φρέσκο φυτό, για τα πρώτα στάδια του κρυολογήµατος και στην καταρροή συνοδευµένη µε µολύνσεις του αναπνευστικού συστήµατος.

Στην Κρήτη το βότανο το αποκαλούν κεντανέ. (τα καλλιεργούµενα κοινά πράσα της αγοράς), αµπελόπρασο ή πράσο. Ήταν δηµοφιλές εορταστικό φαΐ το οποίο έφτιαχναν µαζί µε σύγκλινα. Παλιότερα οι γυναίκες έβγαιναν στο «πρασολόηµα». Μάζευαν τα πράσα και τα έφερναν σε «απυροτσούβαλα» (µικρά τσουβάλια από θειάφι). Τα πράσα τα χρησιµοποιούσαν για εγκαθίσµατα στους δύσκολους τοκετούς, από τις πρακτικές µαίες «για να πέσει το λευτέρι» (ο πλακούς).

Συστατικά – χαρακτήρας

Όλο το φυτό, αλλά πολύ περισσότερο ο βολβός, έχει ιδιαίτερη οσµή και γεύση γλυκίζουσα. Περιέχει νερό 88%, πρωτεΐνες 2,5%, αζωτούχες και λιπαρές ουσίες, υδατάνθρακες, 1,5% ανόργανα άλατα ασβεστίου, φωσφόρου και καλίου, βιταµίνες Α,Β και C, κυτταρίνη και θειοαζωτούχο αιθέριο έλαιο. Περιέχει τις δραστικές ουσίες µεθυλαλλιίνη και κυκλοαλλιίνη.

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή

Ανθίζει από τον Ιούλιο µέχρι τον Αύγουστο. Χρησιµοποιούνται τα φύλλα του, ιδίως τα νέα, καθώς και τα λεπτά του τµήµατα. Συλλέγεται καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Θεραπευτικές ιδιότητες

και ενδείξεις

Είναι βότανο διουρητικό και έχει αξιόλογη δράση σε πάσχοντες από προβλήµατα νεφρών, αρτηριοσκληρωτικούς, καρδιοπαθείς, λιθιασικούς, τους πάσχοντες από ισχουρία και υδωπικία. Είναι ακόµη ελαφρά καθαρτικό. Συνίσταται κατά του αρθριτισµού.

Είναι δροσιστικό και χωνευτικό. Λόγω του φωσφορικού οξέως που περιέχει συνίσταται κατά της υπερκόπωσης, της πρόωρης ανάπτυξης, της ραχίτιδας, της φυµατίωσης, κατά την περίοδο του θηλασµού κ.α. Το θειοαζωτούχο αιθέριο έλαιο που περιέχει δρα κατά των πνευµονικών νοσηµάτων.

Το πράσο περιέχει ένα ιδιαίτερο γλίσχρασµα το οποίο θεραπεύει φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, τραγχειοβρογχίτιδες, οξείες και χρόνιες, σαν ειδικό µαλακτικό και αποχρεµπτικό.

Είναι ορεκτικό, καθαρίζει το αίµα και καταπολεµά τα παράσιτα του εντέρου. Βοηθά στη δυσκοιλιότητα. Μια ολιγοήµερη δίαιτα µε πράσα σταµατά τη διάρροια και ωφελεί όσους πάσχουν από δερµατικές παθήσεις, εκζέµατα και ψωρίαση. Ωφελεί στο βήχα, τη χρόνια και οξεία βρογχίτιδα. Για τις καούρες και τις ξινίλες του στοµάχου, το έλκος στοµάχου ή δωδεκαδακτύλου και τις φλεγµονές του πεπτικού συστήµατος, συνίσταται να τρώµε τρυφερά φύλλα πράσου κάθε πρωί. Ο χυµός του πράσου το πρωί αποτοξινώνει τον οργανισµό, ωφελεί το κυκλοφοριακό σύστηµα και βοηθά στην αποτοξίνωση των καπνιστών.

Παρασκευή και δοσολογία

Στις πιο πολλές φορές το πράσο το χρησιµοποιούµε φρέσκο. Ευεργετική δράση όµως έχει και µαγειρεµένο.

Προφυλάξεις

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης από σκυλιά έχουν αναφερθεί δηλητηριάσεις.

Υ.Σ. Όλα τα προηγούµενα άρθρα της στήλης µπορούµε να τα βρούµε στη διεύθυνση www.herb.gr.

Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει οποιαδήποτε θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου µας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή έχει κάποιο ερώτηµα µπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com