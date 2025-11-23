menu
Πράσινο «πάρτι» στις Σέρρες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με απόλυτα κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άντεξε παρά τις πάμπολλες απουσίες του, αλλά και τις νέες «απώλειες» με τους τραυματισμούς των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν κι επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 3-0 στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι «πράσινοι» έβγαλαν «μέταλλο» νικητή υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ κι έφτασαν στο τρίποντο με τα γκολ των Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα.

Ο Πανσερραϊκός έκανε πολύ καλύτερη εκκίνηση στον αγώνα και στα πρώτα λεπτά δημιούργησε πολλές επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά απ’ την εστία του Παναθηναϊκού. Στο 7’ μετά τη σέντρα του Κάλινιν, ο Νούνελι πήρε την κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 13’ από γύρισμα του Γκριν, ο Νούνελι βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως ο Λαφόν έκανε μία εξαιρετική επέμβαση με τα πόδια.

Στο 19’ μετά από νέα σέντρα του Κάλινιν, ο Καρέλης δεν πρόλαβε για λίγο να βρει την μπάλα, στο 30’ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι έπειτα από προσπάθεια του Τσιριβέγια και παρέμβαση του Φέλτες. Ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που ήθελε στο 40’ όταν από εντυπωσιακή κούρσα και σέντρα του Τετέ, ο Ζαρουρί έπιασε ένα πολύ ωραίο πλασέ με τη μία κι έκανε το 1-0.

Αμέσως μετά το γκολ ο Τσιριβέγια τέθηκε νοκ-άουτ με τραυματισμό, ενώ στο 45’ ακολούθησε και νέος τραυματισμός του Λαφόν στο γόνατο έπειτα από σύγκρουση με τον Καρέλη, με τον Γαλλο-ιβοριανό γκολκίπερ να «σφίγγει» τα δόντια για να βγάλει το ημίχρονο πριν αντικατασταθεί απ’ τον Κωνσταντίνο Κότσαρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει αποφασισμένος στο γήπεδο και να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Με τον Μπακασέτα στο 47’ (απόκρουση Τιναλίνι), με τον Μπακασέτα και τον Τσέριν στο 48’ (αποκρούσεις του γκολκίπερ των «λιονταριών») και με τον Πάντοβιτς στο 49’.

Στο 59’ οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τιν Γεντβάι. Από σέντρα του Τετέ, ο Κροάτης περίμενε στη μεγάλη περιοχή και με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.

Ο Παναθηναϊκός έφερε πλέον τον αγώνα στα δικά του μέτρα και σημείωσε κι άλλο ένα γκολ με τον Τάσο Μπακασέτα στο 69’, «τελειώνοντας» το ματς.
Στο 74’ ο Κότσαρης έκανε μία πολύ καλή επέμβαση σε πλασέ του Μάρας, ενώ στο 77’ το πλασέ του Ζαρουρί πέρασε ελάχιστα άουτ στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητές: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: 14’ Κάλινιν, 63’ Δοϊρανλής – 30’ Τσιριβέγια
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν (66’ Τσαούσης), Λιάσος, Μπρουκς (57’ Γκαλβάν), Νούνελι, Δοϊρανλής (66’ Ομεονγκά), Γκριν, Καρέλης (57’ Μάρας, 81’ λ.τρ. Μπανζάκι).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν (46’ λ.τρ. Κότσαρης), Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια (42’ λ.τρ. Τσέριν), Σιώπης, Τετέ (82’ Μαντσίνι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (82’ Μπόκος), Πάντοβιτς (73’ Σφιντέρσκι).

