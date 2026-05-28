«Πράσινο φως» για την κατασκευή νέου λιμανιού στην Κάλυμνο

Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Μαστροκούκος και το Λιμενικό Ταμείο του νησιού, την προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 13.120.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με την απόφαση αυτή, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, ανοίγει ο δρόμος για την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» και αποτελεί μία ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νησιού.

Η εξέλιξη αυτή τονίζεται ότι «ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο και με την συμβολή του Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, ώστε να προχωρήσει επιτέλους ένα έργο που η Κάλυμνος ανέμενε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η επιλογή αυτή δεν αποτέλεσε μεταφορά ευθύνης, αλλά μία συνειδητή πολιτική απόφαση συνεργασίας».