menu
26.4 C
Chania
Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

«Πράσινο φως» για την κατασκευή νέου λιμανιού στην Κάλυμνο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Μαστροκούκος και το Λιμενικό Ταμείο του νησιού, την προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 13.120.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με την απόφαση αυτή, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, ανοίγει ο δρόμος για την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» και αποτελεί μία ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νησιού.

Η εξέλιξη αυτή τονίζεται ότι «ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο και με την συμβολή του Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, ώστε να προχωρήσει επιτέλους ένα έργο που η Κάλυμνος ανέμενε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η επιλογή αυτή δεν αποτέλεσε μεταφορά ευθύνης, αλλά μία συνειδητή πολιτική απόφαση συνεργασίας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum