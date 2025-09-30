menu
Τοπικά

“Πράσινη” ενέργεια από παλιά λατοµεία μέσα από πρωτοποριακό πρόγραμμα

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Στη χρήση τεχνολογιών προκειµένου ορυχεία και χώροι εξόρυξης να µπορούν να αποκατασταθούν και να λειτουργήσουν ως «αποθήκες ενέργειας» στοχεύει το πρόγραµµα GrEnMINE, στο οποίο συµµετέχει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλοι 7 εταίροι (Πανεπιστήµια, εταιρείες) από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Μια τεχνολογία που θα µπορεί να αξιοποιηθεί και για µικρότερους εξορυκτικούς χώρους όπως τα εγκαταλελειµµένα λατοµεία που ειδικά στην Κρήτη είναι πάρα πολλά.
Η συνάντηση των εταίρων του προγράµµατος ξεκίνησε χθες στα Χανιά στο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου.
«Στόχος του προγράµµατος GrEnMINE είναι να µελετήσουµε το πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πιο αποτελεσµατικά και για όφελος της κοινωνίας περιοχές που µέχρι τώρα εκτελούνταν εργασίες εξόρυξης λιγνίτη, γαιανθράκων ή άλλων µεταλλευµάτων και οι οποίες κλείνουν» δήλωσε στα “Χ.ν.” ο καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μιχάλης Γαλετάκης.
∆ίνοντας περισσότερες πληροφορίες ο κ. Γαλετάκης υπογράµµισε την ανάγκη να µπορούν να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις, ο εξοπλισµός, το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεσµατικά έτσι ώστε «και η ανάπτυξη να συγκρατηθεί και να βελτιωθεί στην περιοχή και να µείνει και ο πληθυσµός και οι εργαζόµενοι που κλείνοντας η µονάδα θα πρέπει να αναζητήσουν µια άλλη εργασία. Προτείνονται τρόποι για το πως µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Όσο αυξάνεται π.χ. η συµµετοχή ΑΠΕ ( φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες) έχουµε περιόδους µε υπερβάλλουσα προσφορά µε αποτέλεσµα να βγαίνουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα και να προκαλούνται προβλήµατα στο δίκτυο. Θέλουµε µονάδες αποθήκευσης που να µπορούν να αποθηκεύουν την υπερβάλλουσα παραγωγή και την ενέργεια αυτή και θα µπορούν να την δώσουν τη νύχτα ή τις ηµέρες που έχουµε άπνοια και χρειαζόµαστε ενέργεια. Ένα από τα προγράµµατα που εκτελείται στο τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει αυτό τον στόχο να µετατρέψει τις περιοχές αυτές σε χώρους όπου µπορεί να αποθηκευτεί ενέργεια. Πως θα γίνει αυτό; Ανεβάζονταις και κατεβάζοντας υλικά από µεγάλα υψόµετρα που έχουν µεγάλη απόδοση, αποθηκεύοντας και παράγοντας ενέργεια όπως κάνουν τα υδροηλεκτρικά έργα».
Ερωτηθείς για τα παλιά λατοµεία που στην Κρήτη αλλά ειδικά στα Χανιά είναι πάρα πολλά ο κ. Γαλετάκης απάντησε πως «ένα λατοµείο το µελετάµε όπως ένα ορυχείο. Μπορεί να γίνει απόθεση από τους βιολογικούς καθαρισµού “κοµπόστ” ή να γίνει ανάµιξη µε υλικά εκσκαφών! Ή φτιάχνοντας ένα υπόστρωµα γόνιµο να γίνει αποκατάσταση µε φύτευση ή µικρές µονάδες αποθήκευσης. Μπορούν τα παλιά αυτά λατοµεία να συµβάλλουν στην αποθήκευση ενέργειας µικρότερης δυναµικότητας σε σύγκριση µε τα ορυχεία, είναι κάτι που πρέπει να µελετηθεί και µπορεί να µεταφερθεί αυτή η τεχνολογία σε µικρότερες εξορυκτικές δραστηριότητες».
Η ενέργεια µπορεί να αποθηκευτεί είτε µε µεταφορικές ταινίες µε µια τεχνολογία που ήδη υπάρχει είτε µε βάρη που ανεβοκατεβαίνουν κυλιόµενα µέσα σε µια τροχιά, µια τεχνολογία που αναπτύσσεται τώρα. Οι εργασίες της συνάντησης συνεχίζονται.

