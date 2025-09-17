menu
Διεθνή

Πούτιν και Μόντι συζήτησαν για την Ουκρανία σε τηλεφωνική τους συνομιλία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα συζήτησαν για την Ουκρανία και τις προετοιμασίες για την επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες εξήραν τη «φιλία» τους, παρά τις πιέσεις της Ουάσινγκτον σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο δυνάμεων.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας βασίζονταν πάντα αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη και τη φιλία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής κυβερνητικής συνεδρίασης μετά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

Ο Ναρέντρα Μόντι, από την πλευρά του, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν την «ειδική και προνομιακή στρατηγική τους συνεργασία», προσθέτοντας ότι «η Ινδία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο σε μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά τις συζητήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων από το 25% στο 50% ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου στις οποίες προβαίνει η Ινδία, κάτι που πιστεύει ότι τροφοδοτεί τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η Ινδία, μακροχρόνιος σύμμαχος των ΗΠΑ και ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς αργού πετρελαίου στον κόσμο, είχε υποστηρίξει ότι εισήγαγε πετρέλαιο από τη Ρωσία «επειδή οι παραδοσιακές προμήθειες είχαν εκτραπεί προς την Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου» στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ναρέντρα Μόντι, οι χώρες των οποίων συνεργάζονται αξιοσημείωτα εντός της ομάδας των BRICS, είχαν ήδη επιδείξει την εγγύτητά τους στις αρχές Σεπτεμβρίου στη σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

Η Ινδία κατέστησε τότε σαφές ότι δεν θα «υποκλιθεί» στην Ουάσινγκτον.

