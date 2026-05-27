ΠΟΥ: Στα 13 τα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού αυξήθηκε σε 13, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 13», δήλωσε,  ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε ανάρτηση στο Χ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μεταξύ αυτών τρεις έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή. Οι επιβάτες που ασθένησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ άλλοι παραμένουν σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, μέλη του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία του ιού.

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταδίδονται από τρωκτικά, μπορεί να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 έως 100.000 περιστατικά μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

