Πού πάει το υπερπλεόνασµα;

Μετά τη ∆.Ε.Θ. που διαρκεί την 1η εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, θα επιστρέψουµε στην καθηµερινότητα. Οι µαγευτικές διακοπές για τους µεγαλόσχηµους των ισχυρών θα έχουν πάρει τέλος και τα Μ.Μ.Ε. θα ανεβάσουν το πολιτικό θερµόµετρο από την ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών, υπερθεµατίζοντας και αποδοκιµάζοντας µε έντονες εκδηλώσεις του κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο τέως πρωθυπουργός λένε ότι υπερχρέωσε µε δισ. € τη χώρα, τη γέµισε µε εγκληµατίες από τον µεταναστευτικό συρφετό, έκλεισε τις τράπεζες και έστειλε τους καταναλωτές στα Α.Τ.Μ. να πάρουν το “60ντάρι”, κατηγόρησε δε και τον κ. Ανδρουλάκη ότι «έχει µεταλλαχθεί σε ένα αποκρουστικό Συριζαίο».

Και όλα αυτά, να εκτυλίσσονται µε τις αδιάλειπτες επισκέψεις σε Μακεδονία και Θράκη των κυβερνητικών επιτελών να αντιστραφεί το κλίµα της δυσαρέσκειας από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καταστροφικές πυρκαγιές και την ακρίβεια. Και να συνεχίζονται οι δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, ότι «δεν θα πάρουν τα λεφτά απ’ τη µεσαία τάξη, να τα δώσουν στους φτωχότερους και να γίνουν πλουσιότεροι άλλοι».

Οι εξαγγελίες από τη ∆ΕΘ, λέγεται, θα περιλαµβάνουν µε τον πανηγυρικό λόγο του πρωθυπουργού µείωση των άµεσων φόρων, µέτρα στοχευµένα υπέρ της µεσαίας τάξης, φορολογικές ελαφρύνσεις των ευάλωτων και των πολυτέκνων, δίνοντας τέλος στην κοινωνική αδικία! Τίποτα για την επαναχορήγηση των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Τέτοιες υπερβάσεις απ’ τα υπερπλεονάσµατα του 2024 δεν ακούστηκε ότι θα δοθούν, αν και θεωρείται ότι θα αποτελούσε σηµαντική χρηµατοδότηση για την επίτευξη στόχων της ανάπτυξης.

Ανακοινώθηκε ότι η πτώση των τιµών στη χονδρική αγορά της ενέργειας τον Αύγουστο, θα επηρεάσει προς τα κάτω τις λιανικές τιµές των προϊόντων και ότι, αν τούτο δεν συµβεί, λόγω της τάσεως αύξησης του πληθωρισµού, θα γίνει παρέµβαση της πολιτείας υπέρ των καταναλωτών. Υπ’ όψιν ότι η ετησία αύξηση της τιµής του ρεύµατος στη χώρα µας είναι 18,9% έναντι 2,1% του µέσου όρου των χωρών της Ε.Ε., δηλαδή έως εννέα φορές µεγαλύτερη. Καµία δε πρόθεση ανάκτησης του ελέγχου της ∆ΕΗ απ’ το ∆ηµόσιο και κανένας επανασχεδιασµός του ενεργειακού συστήµατος οικονοµικού ή κοινωνικού. Ερευνητέο είναι από πού και γιατί έχει ληφθεί απόφαση δηµιουργίας τόσων υπερεισπράξεων, αν είναι αποτέλεσµα πιέσεως της Κοµισιόν, να επιτυγχάνονται υπερπλεονάσµατα απ΄ το υστέρηµα του εισοδήµατος των εργαζοµένων, δείχνοντας καλή διαγωγή και διαθέτοντας µέρος των αποθεµάτων για την πρόωρη αποπληρωµή του χρέους µας.