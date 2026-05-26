ΠΟΥ για Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», είπε ο Δρ. Τέντρος απευθυνόμενος σε υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς», εκτίμησε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό σήμερα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της πελώριας κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφτεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του Έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς. Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

