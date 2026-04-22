Ποτέ ξανά

Γιάννης Λυβιάκης
Μνήµες από τα σκοτεινά χρόνια της χούντας ξυπνά η χθεσινή µέρα η οποία έρχεται, συγχρόνως, να µας θυµίσει το πολύτιµο αγαθό της ∆ηµοκρατίας.

Ήταν τα ξηµερώµατα της 21ης Απριλίου 1967 όταν στρατιωτικό κίνηµα κατέλυσε το δηµοκρατικό πολίτευµα στην Ελλάδα και επέβαλλε δικτατορία, που διήρκεσε επτά χρόνια.

Σήµερα, 59 χρόνια µετά, κάποιοι παραµένουν νοσταλγοί εκείνης της εποχής και της… οικονοµίας. Όµως, τα ρεπορτάζ από τις δίκες της χούντας είναι ενδεικτικά της πραγµατικότητας: «Λεηλάτησαν τα ταµεία» έγραφε το πρωτοσέλιδο της Αθηναικής εφηµερίδας: “Ελευθεροτυπία” (αριθµός φύλλου 16/1975).

Το πιο ανησυχητικό; Το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι που δεν έζησαν εκείνη την περίοδο, µε αναρτήσεις τους σε κοινωνικά δίκτυα, απογοητευµένοι από το πολιτικό σκηνικό τού σήµερα, εµφανίζονται θιασώτες εκείνης της εποχής. Κάποιοι γράφουν µάλιστα ότι και σήµερα έχουµε… “χούντα”. Είναι προφανές ότι αν είχαµε “χούντα”, δεν θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι έχουµε… χούντα και να συζητήσει ελεύθερα. Ούτε να κάνει σχετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτός ο οδοστρωτήρας της πολιτικής ισοπέδωσης, ανοίγει τον δρόµο σε επικίνδυνες ατραπούς. Ας µη ξεχνάµε λοιπόν ότι η ∆ηµοκρατία σού επιτρέπει να την κρίνεις, ακόµα και να τη… βρίζεις, η χούντα όχι.

Ας κάνουµε, λοιπόν, µια ευχή: Χούντα ποτέ ξανά. Κι αν έχουµε έλλειµµα ∆ηµοκρατίας όταν κυβερνήσεις άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουν, αυτό το έλλειµµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσα από το αίτηµα για περισσότερη ∆ηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι µε µηδενισµό και ισοπέδωση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

