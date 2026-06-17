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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Τρίτη Γνώμη

Ποτέ θα ‘χουµε ήρεµα νερά;

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Απετράπη η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν αναµενόµενο. Σηµαντικός αριθµός συµβούλων και το Μέγαρο Μαξίµου πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ερευνηθεί ποινικά κανένα µέλος της κυβέρνησης.
Απ’ το 2019 που ορκίστηκε αυτή η Κυβέρνηση είχαν πει ότι θα τροποποιήσουν το άρθρο 86 Συντάγµατος περί ευθύνης Υπουργών, και κουκούλωναν κυβερνητικές ποινικές ευθύνες. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποτρέπει τη σύσταση τέτοιας επιτροπής, επικαλούµενη το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής όσον αφορά «ζητήµατα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και Άµυνα». ∆ηλαδή δεν µπορεί να ψηφιστεί από 151 της απόλυτης πλειοψηφίας της Βουλής, που η αντιπολίτευση δεν την έχει. Θα µας πει η Κυβέρνηση ποιοι λόγοι εξωτερικής πολιτικής και Άµυνας υπήρχαν όταν παρακολουθούνταν µε τα predator το µισό Υπ. Συµβούλιο, αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στρατιωτικοί, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες και άλλοι πολιτικοί;
Εµπλέκονταν οι πιο πάνω στην εξωτερική πολιτική; Αν ναι, τότε ο κ. πρωθυπουργός οφείλει να ενηµερώσει τον ελληνικό λαό πώς κατάφερε και έσωσε τη χώρα από ύποπτες συνωµοσίες και αν υπήρξαν αυτές για όφελος τρίτων.
Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη είναι τα «ήρεµα νερά». ∆εν γίνεται συζήτηση µε την Τουρκία για «κυριαρχικά δικαιώµατα». Στο θέµα τούτο ο κ. ∆ένδιας τίθεται «έναν τόνο πιο πάνω στο ύψος ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας». Έρχεται και ο κ. Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ να σχολιάσει ότι «η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική» και ότι «η Τουρκία πηγαίνει να κάνει το δόγµα της «Γαλάζιας Πατρίδας» εσωτερικό δίκαιο». Θα έλθει η επόµενη κυβέρνηση τους και θα πει «εφαρµόζω τον νόµο».
Ωστόσο ο κ. ∆ένδιας δεν πίστεψε ποτέ στο αφήγηµα «’ήρεµα νερά», φέρνοντας σε αµηχανία τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που σχολίασε ότι ο κ. ∆ένδιας «έχει νευραλγικό ρόλο» υπογραµµίζοντας ότι «η κυβέρνηση πιστεύει στην καλή γειτονιά, αλλά πάνω απ’ όλα βάζει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και δεν υποχωρεί, ούτε είναι υποτελής».
Οι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις, όµως, δείχνουν κάτι άλλο.

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