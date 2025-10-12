menu
20.4 C
Chania
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Πότε και σε ποιους θα γίνει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των συνταξιούχων και των ευάλωτων πολιτών, ο ΕΦΚΑ τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου η πληρωμή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, τον Νοέμβριο, ίσως και πριν από τις 15.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα: «Η καταβολή θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί αυτόματα. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων από τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ».

Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000, 26.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για έγγαμο, 300.000 το περιουσιακό.

Τα 250 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.

Πριν τις γιορτές, το Δεκέμβριο, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου θα δουν οι συνταξιούχοι διπλό όφελος στην τσέπη τους, τόσο από την αύξηση των κύριων συντάξεων για το 26 που υπολογίζεται στο 2.4%, όσο και από την φορολογική μεταρρύθμιση.

«Φέτος για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση, αφού η προσωπική διαφορά φέτος θα είναι στο 50% και το 2027 πλέον δεν θα υφίσταται», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα.

Το 50% της αύξησης, δηλαδή 1,2% θα λάβουν πάνω από 671 χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ενώ από 27 θα λαμβάνουν το 100%.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum