menu
28 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Πόσο διαβάζουν οι Έλληνες;»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Μια ποιοτική και ορθολογική απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα θα είναι η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που διαβάζουν. Αυτό μεταξύ άλλων τονίσθηκε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι Εκδόσεις «Ραδάμανθυς» το απόγευμα της Δευτέρας με θέμα: «Πόσο διαβάζουν οι Έλληνες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;» στο Porto Veneziano Hotel, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.
Την εκδήλωση άνοιξε ο υπεύθυνος εκδόσεων «Ραδάμανθυς» κ. Χρήστος Τσαντής που αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μια συνεχή μείωση των Ελλήνων που διαβάζουν σήμερα.
Έπειτα, ο πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιάννης Φίλης, έκανε μια εκτενή ομιλία από την αρχαιότητα κιόλας και πως ο άνθρωπος μέσα από τη γραφή και τη γλώσσα έφτιαξε πολιτισμό. «Οι άνθρωποι έγραφαν σε πέτρες, παπύρους, ράχες ζώων, χαρτί αλλά η επανάσταση ήταν η τυπογραφία με το Γουτεμβέργιο» τόνισε, συμπληρώνοντας πως για την εξουσία το βιβλίο δεν ήταν πάντα…ο καλύτερος φίλος θυμίζοντας το κάψιμο των βιβλίων από τους ναζί, των εντύπων του Bίλχελμ Ράιχ στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ΄50, και ανάλογες ενέργειες στη Χιλή αλλά και σε άλλες χώρες.
Προχώρησε σε μια σύγκριση της χρήσης του κινητού και πως ο εθισμός στις οθόνες έδειξε ότι «είναι ένας από τους λόγους για τη χαμηλή ανάγνωση βιβλίων, έχει αρνητικές συνέπειες στις γλωσσικές και γνωστικές επιδόσεις, στην αυτοεκτίμηση, στην ανοχή προς τους άλλους, στην ψυχολογία εν γένει, ενώ μειώνει τη συγκέντρωση και την περιέργεια. Το αντίθετο του εθισμού στις οθόνες λέγεται ανάγνωση βιβλίων».
Εν συνεχεία ο κ.  Σήφης Μιχελογιάννης, πρώην βουλευτής Χανίων, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη έκανε μια πρώτη αναφορά στα γεγονότα των ημερών υπογραμμίζοντας πως:« Τα Χανιά δεν είναι αυτό που παρουσιάζει ξ δικαστική επικαιρότητα. Είναι ο τόπος και του πολιτισμού και της αλληλεγγύης και της προσφοράς». Για το θέμα της εκδήλωση υπεραμύνθηκε τη «θεωρία της ενότητας των αντιθέτων του Ηράκλειτου» και τόνισε ότι «σήμερα δεν είναι δύσκολο να δεχτούμε νέες ιδέες αλλά να αποβάλλουμε τις παλιές». Πρόσθεσε πως την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ούτε ως πανάκεια, ούτε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτή.
Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum