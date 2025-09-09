Μια ποιοτική και ορθολογική απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα θα είναι η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που διαβάζουν. Αυτό μεταξύ άλλων τονίσθηκε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι Εκδόσεις «Ραδάμανθυς» το απόγευμα της Δευτέρας με θέμα: «Πόσο διαβάζουν οι Έλληνες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;» στο Porto Veneziano Hotel, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο υπεύθυνος εκδόσεων «Ραδάμανθυς» κ. Χρήστος Τσαντής που αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μια συνεχή μείωση των Ελλήνων που διαβάζουν σήμερα.

Έπειτα, ο πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιάννης Φίλης, έκανε μια εκτενή ομιλία από την αρχαιότητα κιόλας και πως ο άνθρωπος μέσα από τη γραφή και τη γλώσσα έφτιαξε πολιτισμό. «Οι άνθρωποι έγραφαν σε πέτρες, παπύρους, ράχες ζώων, χαρτί αλλά η επανάσταση ήταν η τυπογραφία με το Γουτεμβέργιο» τόνισε, συμπληρώνοντας πως για την εξουσία το βιβλίο δεν ήταν πάντα…ο καλύτερος φίλος θυμίζοντας το κάψιμο των βιβλίων από τους ναζί, των εντύπων του Bίλχελμ Ράιχ στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ΄50, και ανάλογες ενέργειες στη Χιλή αλλά και σε άλλες χώρες.

Προχώρησε σε μια σύγκριση της χρήσης του κινητού και πως ο εθισμός στις οθόνες έδειξε ότι «είναι ένας από τους λόγους για τη χαμηλή ανάγνωση βιβλίων, έχει αρνητικές συνέπειες στις γλωσσικές και γνωστικές επιδόσεις, στην αυτοεκτίμηση, στην ανοχή προς τους άλλους, στην ψυχολογία εν γένει, ενώ μειώνει τη συγκέντρωση και την περιέργεια. Το αντίθετο του εθισμού στις οθόνες λέγεται ανάγνωση βιβλίων».

Εν συνεχεία ο κ. Σήφης Μιχελογιάννης, πρώην βουλευτής Χανίων, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη έκανε μια πρώτη αναφορά στα γεγονότα των ημερών υπογραμμίζοντας πως:« Τα Χανιά δεν είναι αυτό που παρουσιάζει ξ δικαστική επικαιρότητα. Είναι ο τόπος και του πολιτισμού και της αλληλεγγύης και της προσφοράς». Για το θέμα της εκδήλωση υπεραμύνθηκε τη «θεωρία της ενότητας των αντιθέτων του Ηράκλειτου» και τόνισε ότι «σήμερα δεν είναι δύσκολο να δεχτούμε νέες ιδέες αλλά να αποβάλλουμε τις παλιές». Πρόσθεσε πως την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ούτε ως πανάκεια, ούτε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτή.

Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.