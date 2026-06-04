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Ποσειδώνας Τσικαλαριών: Κέρδισε τον τίτλο και πλέον βάζει διπλό στοίχηµα

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
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Το γήπεδο και η αναπλήρωση των 8 παικτών που θα συνεχίσουν στην Ιωνία, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει

 

 

Να σταµατήσει το… ασανσέρ θέλει ο Ποσειδώνας Τσικαλαριών που για πέµπτη φορά στον 21ο αιώνα και 6η συνολικά κέρδισε την άνοδο στην Α’ κατηγορία Χανίων. Μάλιστα είναι η 2η φορά που αναδείχθηκε και πρωταθλητής -η πρώτη το 2008-09- και γενικά είναι µία οµάδα που έχει εξοικειωθεί µε τις απαιτήσεις της παραπάνω κατηγορίας. Απλά έχει δύο στοιχήµατα να κερδίσει. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους το γήπεδο της οµάδας εκεί στο ΒΙΟΠΑ. Το οποίο αποτελεί και το Ενωσιακό και χρησιµοποιείται ήδη για προπονήσεις αλλά υπάρχουν εκκρεµότητες που δεν επιτρέπουν να διεξαχθούν εκεί αγώνες. Ουσιαστικά στα κοντέινερ που έχουν χρησιµοποιηθεί για αποδυτήρια αποµένει να τοποθετηθεί ηλεκτροφωτισµός, αποχέτευση και κάποιες ξυλουργικές εργασίες στην κερκίδα όπως µας ενηµερώνει ο εδώ και χρόνια πρόεδρος Σπύρος Μουµούρης. Το δεύτερο ότι ξαφνικά µετά την αποχώρηση επί έξι χρόνια προπονητή Γιώργου Ζερβουδάκη -αλλά και του συνεργάτη του Αντώνη Κουρκουµελάκη- και την συµφωνία του να αναλάβει την Ιωνία 2000 4 παίκτες βασικά στελέχη του Ποσειδώνα έκαναν αρχικά το ίδιο δροµολόγιο (Παρασκάκης-Μπατίστας, Λαπάνι, Καραγιαννίδης, Μίχος Θ.) και χθες ανακοινώθηκαν ακόµα 4 (Βεντούρης, Κέκας, Παπαδόπουλος, Χαϊντερδί)! Αν προσθέσετε τους Π. Τσίτα, Μαγγέλα που σταµάτησαν και τον Ασηµακόπουλο που θα συνεχίσει στην Β’ µε τη φανέλα του Απόλλωνα εκεί στα Τσικαλαριά θα χρειαστεί να ενισχυθούν µε αρκετά περισσότερους παίκτες για να εµφανιστεί ο Ποσειδώνας αξιόµαχος τη νέα σεζόν.

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Στο πρωτάθληµα της Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” που ολοκληρώθηκε ήταν από την αρχή στην κορυφή µε ένα αήττητο σερί 12 αγώνων που έσπασε στο φινάλε του α’ γύρου η ∆όξα (µε 0-4). Ακόµα και έτσι ήταν συνεχώς το πρώτο φαβορί αφού γνώρισε µόλις µία ήττα ακόµα στο ντέρµπι κορυφής στις Βουκολιές (2-3). Κατέκτησε τον τίτλο µε 64 βαθµούς (20Ν.-4Ι.-2Η.) έχοντας την καλύτερη επίθεση µε 75 τέρµατα ενώ µοιράστηκε την καλύτερη άµυνα µε την Θύελλα Καλ. (20 γκολ).

Χρησιµοποιήθηκαν 29 παίκτες από τους οποίους οι 13 αποτελούσαν τον βασικό κορµό έχοντας ξεκίνησαν σε διψήφιο αριθµό αγώνων στην αρχική 11άδα. Παρακάτω σε σχεδιάγραµµα µε το 4-4-3 που έπαιζαν.

ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ: ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥΣ

Ο προπονητής Γιώργος Ζερβουδάκης µιλάει για τον φετινό τίτλο που ήταν αποτέλεσµα οµαδικότητας όπως λέει: «Πετύχαµε κάτι πολύ σπουδαίο για το σύλλογο µιας και είναι ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία του. ∆ουλέψαµε πάνω σε αυτό το στόχο τα τελευταία δύο χρόνια µε πολύ επιµονή και πίστη και τα καταφέραµε. Το πιο σηµαντικό ήταν να περάσουµε την νοοτροπία να συµπεριφερόµαστε επαγγελµατικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο. ∆εν είχαµε παίκτες µε τεράστιες εµπειρίες αλλά είχαµε παιδιά που έβαζαν το σύνολο πάνω από το εγώ τους φτιάξαµε µια πολύ δυνατή οµάδα που ήταν συγκεντρωµένη στον στόχο του πρωταθλητή».

Οσον αφορά την επιλογή του να συµφωνήσει να συνεχίσει στην Ιωνία µετά από τόσα χρόνια στον Ποσειδώνα µας λέει:

«Η επιλογή µου να αποχωρήσω ήταν πολύ δύσκολη είµαι δεµένος µε τον σύλλογο αλλά δεν έβρισκα άλλο κίνητρο µιας και πιστεύω ότι µε τον τρόπο λειτουργίας φτάσαµε στο ταβάνι µας. Το προσπάθησα αρκετά και εγώ και αρκετά παιδιά να συνεχίσουµε στον σύλλογο βρεθήκαµε µιλήσαµε αρκετά αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά για ότι έκαναν αυτά τα χρόνια πετύχαµε κάτι µοναδικό για το σύλλογο που έµεινε στην ιστορία!»

Να προσθέσουµε ότι νέος προπονητής ανέλαβε ο Μάρκος Ασλαµατζίδης.

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