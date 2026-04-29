ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σήμερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα, 29 Απριλίου 2026, καθώς και συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00, αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ στην αρχική σελίδα,  όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού), κατά την οποία τραυματίστηκε συμβασιούχος εργαζόμενος των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η Ομοσπονδία κήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και τη διοίκηση του φορέα, να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα του συνόλου των υπαλλήλων, αλλά και όσων προσέρχονται στις υπηρεσίες του οργανισμού, με όλα εκείνα τα αναγκαία μέσα, καθώς και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας.

«Επιτέλους, δεν γίνεται οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ να γινόμαστε αδιαμαρτύρητα ο σάκος του μποξ και τα εξιλαστήρια θύματα της υποστελέχωσης και των προβλημάτων γραφειοκρατίας που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση.

Ο κάθε υπεύθυνος και αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στον τραυματισμένο εργαζόμενο, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Τέλος, η Ομοσπονδία απαιτεί εκατοντάδες προσλήψεις άμεσα στον e-ΕΦΚΑ και ουσιαστική ενίσχυση σε υποδομές, καθώς και ολοκληρωμένη υπηρεσία φύλαξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.

«Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι.

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε καθολική και δυναμική συμμετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00, καθώς και στις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν ανά την επικράτεια οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοί μας», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

