Πόσα Rolex πουλήθηκαν στην Ελλάδα το 2025; Την απάντηση δίνει ο ισολογισμός

Η Rolex δεν αποκαλύπτει ποτέ πόσα ρολόγια πουλά σε κάθε αγορά και η ελληνική θυγατρική δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, ο ισολογισμός του 2025 περιέχει αρκετές ενδείξεις ώστε να ανασυνθέσει κανείς τι συνέβη στην εγχώρια αγορά.

Όπως αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ το capital.gr, η Rolex Ελλάς, με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ηρώ Βαχάρη, έκλεισε τη χρήση με κύκλο εργασιών 97,67 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,7% σε σχέση με τα 100,4 εκατ. ευρώ του 2024. Για το 2026, η διοίκηση θέτει στόχο αύξησης πωλήσεων άνω του 6%. Αν επιτευχθεί ακριβώς αυτό το ποσοστό ανόδου, ο τζίρος θα διαμορφωθεί περίπου στα 103,5 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας.

Το στοιχείο που προδίδει τις πωλήσεις

Το βασικό ερώτημα είναι αν η προβλεπόμενη ανάπτυξη θα προέλθει από περισσότερα ρολόγια ή από ακριβότερα μοντέλα.

Η απάντηση δεν βρίσκεται στον κύκλο εργασιών. Βρίσκεται σε έναν άλλο αριθμό του ισολογισμού: τα αποθέματα. Εκεί αποτυπώνεται πιο καθαρά η σχέση ανάμεσα στις παραδόσεις της μητρικής εταιρείας και στις πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής. Και η εικόνα του 2025 δείχνει ότι, παρά τον μικρότερο όγκο πωλήσεων, η μέση αξία ανά ρολόι ήταν υψηλότερη.

Στο τέλος της περσινής χρήσης, η αξία των αποθεμάτων ρολογιών είχε περιοριστεί στα 3,85 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας πτώση περίπου 36%. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε μόλις κατά 2,7%.

Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο μεταβολές αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το 2025 διατέθηκαν λιγότερα ρολόγια, με υψηλότερη μέση αξία ανά πώληση. Η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τα τεμάχια, επομένως το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών και όχι από επίσημη ανακοίνωση.

Ένα ιστορικό κατάστημα έκλεισε οριστικά

Το 2025 αποτέλεσε και χρονιά σημαντικών αλλαγών στο δίκτυο λιανικής.

Στις 25 Απριλίου έκλεισε οριστικά το κατάστημα της πλατείας Κολοκοτρώνη, το πρώτο κατάστημα Rolex που λειτούργησε ποτέ στην Ελλάδα και παρέμεινε σε λειτουργία επί περίπου έξι δεκαετίες. Η διακοπή της λειτουργίας του δεν σχετίστηκε με τις επιδόσεις της εταιρείας, αλλά με την αλλαγή ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Το ίδιο κατάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο του 2022, όταν έγινε στόχος ένοπλης ληστείας. Τότε αφαιρέθηκαν 24 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας 134.720,13 ευρώ, ζημία που καλύφθηκε πλήρως από ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνης της χρήσης.

Την ίδια περίοδο, το κατάστημα της Βαλαωρίτου 5 στο Κολωνάκι παρέμεινε για αρκετούς μήνες κλειστό λόγω επέκτασης και ανακαίνισης. Η Rolex Ελλάς λειτουργεί όλα τα καταστήματά της με μίσθωση, καθώς δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.

Η Ελλάδα ακολούθησε τη στρατηγική της Γενεύης

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς δεν ήταν αποκομμένη από τη διεθνή στρατηγική του ομίλου.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Swiss Watcher των Morgan Stanley και LuxeConsult, η Rolex αύξησε το 2025 τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών της κατά περίπου 4%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 11 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ παράλληλα περιόρισε την παραγωγή της κατά περίπου 2%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης της παραγωγής, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Vontobel εκτιμά χαμηλότερο παγκόσμιο τζίρο, περίπου 10,5 δισ. ελβετικά φράγκα, διαφορά που αποδίδεται στη διαφορετική μεθοδολογία των δύο αναλύσεων.

Την ίδια στιγμή, το μερίδιο αγοράς της Rolex στην κατηγορία των ρολογιών αξίας άνω των 3.000 ελβετικών φράγκων αυξήθηκε στο 61%, έναντι 57% το 2023.

Η ίδια η Ηρώ Βαχάρη σημειώνει στην έκθεση διαχείρισης ότι η ελληνική χρήση επηρεάστηκε από τη συγκρατημένη διαθεσιμότητα προϊόντων, κάτι που συμβαδίζει με τη συνολική στρατηγική του ομίλου για περιορισμένη προσφορά.

Πλήρωσε περισσότερα για λιγότερα ρολόγια

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την παραπάνω εικόνα είναι οι αγορές από τη μητρική εταιρεία.

Το 2025 η Rolex Ελλάς προμηθεύτηκε εμπορεύματα αξίας 74,9 εκατ. ευρώ από τη Rolex SA και τη Montres Tudor SA, έναντι 72,9 εκατ. ευρώ το 2024. Με άλλα λόγια, κατέβαλε υψηλότερο τίμημα στη μητρική εταιρεία, σε μια χρονιά κατά την οποία η διαθεσιμότητα των ρολογιών ήταν πιο περιορισμένη.

Το μικτό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 16,5% από 19,7%, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε στα 16,2 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 4,7 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 39%.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική περιορισμού της συναλλαγματικής έκθεσης, εξοφλώντας το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της προς τον ελβετικό όμιλο πριν από το τέλος κάθε χρήσης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονταν σε 2,7 εκατ. ελβετικά φράγκα ή περίπου 2,9 εκατ. ευρώ.

Η Tudor κινήθηκε αντίθετα

Σε αντίθεση με τη βασική μάρκα, η Tudor συνέχισε την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που η διοίκηση αποδίδει στην ανανέωση της γκάμας των μοντέλων και στη διεύρυνση του δικτύου διάθεσης στην Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο, η Cartier διατηρεί τη δεύτερη θέση στην αγορά πολυτελών ελβετικών ρολογιών με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,4 έως 3,5 δισ. ελβετικών φράγκων, ενώ η Audemars Piguet ακολουθεί τρίτη με περίπου 3,3 δισ. φράγκα, παράγοντας μόλις 53.000 ρολόγια ετησίως.

Ρευστότητα χωρίς τραπεζικό δανεισμό

Παρά τη μείωση των κερδών, η οικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 14,66 εκατ. ευρώ, έναντι 15,47 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι μέσα στη χρονιά διανεμήθηκε μέρισμα 7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 3,23 εκατ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 229% από 372%. Ωστόσο, η Rolex Ελλάς εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Για τη χρήση του 2025 το διοικητικό συμβούλιο προτείνει διανομή μερίσματος 6 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ που είχαν εγκριθεί την προηγούμενη χρονιά.

Το στοίχημα του 2026 παραμένει στη Γενεύη

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την τρέχουσα χρήση, στηρίζοντας τον στόχο αύξησης πωλήσεων άνω του 6% στα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου, στην αναμενόμενη ενίσχυση της ζήτησης για Rolex και Tudor και στην πλήρη επαναλειτουργία του ανακαινισμένου καταστήματος της Βαλαωρίτου.

Παραμένει όμως ένας κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος δεν ελέγχεται από την ελληνική θυγατρική: ο αριθμός των ρολογιών που θα διαθέσει ο όμιλος στην ελληνική αγορά. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ήταν εκείνη που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του 2025 και ενδεχομένως να αποτελέσει και φέτος τη βασική παράμετρο που θα κρίνει αν η Rolex Ελλάς θα επιστρέψει πάνω από το ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεσή της, η Ηρώ Βαχάρη επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο που δημιουργεί η γεωπολιτική κρίση στον Κόλπο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 4,5% από 2,6% και να επηρεάσει έμμεσα την τουριστική κίνηση, έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς των πωλήσεων της εταιρείας στην ελληνική αγορά.