Πώς το έντερό μας μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας;

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους; Σύμφωνα με μελέτες τα βακτήρια του εντέρου, η διατροφή και η κατάθλιψη συνδέονται. Ο άξονας έντερο–εγκέφαλος (gut–brain axis), ένα σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας, χρησιμοποιεί μικροβιακούς μεταβολίτες, ανοσολογικά σήματα, ορμόνες και νευροδιαβιβαστές για να επηρεάσει τη διάθεση.

«Όταν η ισορροπία των μικροβίων του εντέρου διαταράσσεται, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, προβλήματα στην αντίδραση στο στρες και αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Αυτό που τρώμε παίζει καθοριστικό ρόλο: δίαιτες πλούσιες σε ίνες, υγιή λιπαρά και φυτικά συστατικά υποστηρίζουν ποικίλα, ανθεκτικά μικρόβια του εντέρου, που με τη σειρά τους προάγουν την ψυχική ευεξία. Ανασκόπηση επισημαίνει επίσης τη δυνατότητα των προβιοτικών, πρεβιοτικών και των «ψυχοβιοτικών» (psychobiotics) να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του εντέρου και στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες στον άνθρωπο για να κατανοηθεί πλήρως πώς η διατροφή και τα βακτήρια του εντέρου μπορούν να στηρίξουν την ψυχική υγεία», επισημαίνει η Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και συνεχίζει:

Γιατί τα βακτήρια του εντέρου έχουν σημασία

Το έντερό μας φιλοξενεί τρισεκατομμύρια βακτήρια που κάνουν πολύ περισσότερα από το να χωνεύουν την τροφή. Υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προστατεύουν το εντερικό τοίχωμα και στηρίζουν τον συνολικό μεταβολισμό. Αυτά τα μικρόβια παράγουν ουσίες που ονομάζονται βραχείας αλυσίδας λιπαρά οξέα (short-chain fatty acids), τα οποία ενισχύουν το εντερικό φράγμα, ρυθμίζουν τη φλεγμονή και επηρεάζουν ακόμη και το πώς το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια. Ένα ποικιλόμορφο και ισορροπημένο μικροβίωμα του εντέρου είναι ανθεκτικό και μπορεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές στη διατροφή ή το περιβάλλον, βοηθώντας στη διατήρηση της υγείας. Όταν όμως αυτή η ισορροπία χάνεται, μπορεί να επηρεαστεί το σώμα και ο εγκέφαλος, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαταραχών διάθεσης.

Πώς επικοινωνεί το έντερο με τον εγκέφαλο

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν συνεχώς μέσω νεύρων, ορμονών και ανοσολογικών σημάτων. Το πνευμονογαστρικό νεύρο λειτουργεί σαν απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ενώ μόρια από το έντερο επηρεάζουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου έμμεσα. Οι ορμόνες του στρες και η φλεγμονή μπορούν να κάνουν το έντερο «διαπερατό», επιδεινώνοντας την ανοσολογική ενεργοποίηση και τα προβλήματα διάθεσης. Αντίστροφα, σήματα από τα μικρόβια του εντέρου μπορούν να διαμορφώσουν τα συναισθήματα και τη γνωστική λειτουργία. Όταν αυτή η επικοινωνία διαταράσσεται, η διαχείριση του στρες και η ρύθμιση της διάθεσης επηρεάζονται αρνητικά.

Μικροβιακοί μεταβολίτες και διάθεση

Τα βακτήρια του εντέρου παράγουν μεταβολίτες που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού. Τα βραχείας αλυσίδας λιπαρά οξέα ενισχύουν τη δύναμη του εντερικού φραγμού, μειώνουν τη φλεγμονή και επηρεάζουν την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη και τη διάθεση. Παίζουν επίσης ρόλο στην παραγωγή σεροτονίνης, της εγκεφαλικής χημικής ουσίας που σχετίζεται με την καλή διάθεση. Συνοπτικά, ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ισορροπίας τόσο του σώματος όσο και του μυαλού.

Τρυπτοφάνη και εγκεφαλικές χημικές ουσίες

Η τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που παίρνουμε από τη διατροφή μας, είναι ζωτικής σημασίας για τη διάθεση. Αν και χρειάζεται για την παραγωγή σεροτονίνης, η πλειονότητα της τρυπτοφάνης μεταβολίζεται μέσω άλλων μονοπατιών, παράγοντας ενώσεις που μπορούν είτε να προστατεύσουν είτε να βλάψουν τον εγκέφαλο. Το στρες και η φλεγμονή ωθούν την τρυπτοφάνη προς την παραγωγή επιβλαβών προϊόντων, συμβάλλοντας πιθανώς στην κατάθλιψη. Ορισμένα βακτήρια του εντέρου και τρόφιμα μπορούν να αλλάξουν αυτή την ισορροπία, υποδεικνύοντας ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση μέσω του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης.

Στρες και ορμόνες

Ο άξονας Υποθάλαμος-Υπόφυση-Επινεφρίδια ελέγχει τις ορμόνες του στρες. Όταν είναι υπερδραστήριος, μπορεί να βλάψει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, την ανάπτυξη εγκεφαλικών κυττάρων και τη ρύθμιση της διάθεσης. Τα μικρόβια και η διαπερατότητα του εντέρου μπορούν να επιδεινώσουν τη δυσλειτουργία του HPA axis, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο όπου στρες, φλεγμονή και προβλήματα διάθεσης αλληλοτροφοδοτούνται.

Μικρόβια του εντέρου στην κατάθλιψη

Μελέτες δείχνουν ότι άτομα με κατάθλιψη συχνά έχουν διαφορετικά βακτήρια στο έντερό τους σε σύγκριση με υγιή άτομα, με λιγότερα ευεργετικά μικρόβια και αλλαγμένη συνολική ποικιλότητα. Αυτές οι αλλαγές συνδέονται με φλεγμονή και σοβαρά συμπτώματα. Μελέτες σε ζώα επιβεβαιώνουν ότι η διατάραξη των βακτηρίων του εντέρου μπορεί να προκαλέσει συμπεριφορές παρόμοιες με άγχος και κατάθλιψη. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποκατάσταση της ισορροπίας του εντέρου θα μπορούσε να είναι χρήσιμο μέρος της θεραπείας της κατάθλιψης.

Προβιοτικά, πρεβιοτικά και ψυχοβιοτικά

Τα προβιοτικά είναι «καλά» βακτήρια που υποστηρίζουν τη σταθερότητα του εντέρου και παράγουν χρήσιμους μεταβολίτες. Τα πρεβιοτικά είναι ίνες που τρέφουν τα ευεργετικά μικρόβια. Τα ψυχοβιοτικά (psychobiotics) είναι ειδικά μικρόβια που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν το άγχος. Αρχικές μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι αυτά μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική υγεία, ειδικά όταν συνδυάζονται με κανονική θεραπεία. Ωστόσο, οι επιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με τα στελέχη, τις δόσεις και τη διάρκεια της θεραπείας.

Η σημασία της διατροφής

«Οι διατροφικές μας συνήθειες διαμορφώνουν έντονα τα μικρόβια του εντέρου. Οι δυτικού τύπου δίαιτες με υψηλή ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά μειώνουν την ποικιλότητα των μικροβίων, αυξάνουν τη διαπερατότητα του εντέρου και προκαλούν φλεγμονή. Όλα αυτά συνδέονται με προβλήματα διάθεσης. Οι μεσογειακές ή MIND-τύπου δίαιτες, πλούσιες σε ίνες, υγιή λιπαρά και φυτικά συστατικά, προάγουν τα ευεργετικά μικρόβια του εντέρου και συνδέονται με καλύτερη διάθεση και γνωστική υγεία. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι κετογονικές δίαιτες μπορούν να βελτιώσουν την εγκεφαλική υγεία, αν και απαιτείται προσοχή για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και επάρκεια θρεπτικών ουσιών. Συνοπτικά, η διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα μικρόβια του εντέρου και την ψυχική ανθεκτικότητα» τονίζει η κ. Ευθυμιοπούλου.

Υγεία του εντέρου, ανάπτυξη εγκεφάλου και διατροφή

Ο νευροτροφικός παράγοντας που προέρχεται από τον εγκέφαλο (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις συνδέσεις των εγκεφαλικών κυττάρων, οι οποίες συχνά μειώνονται στην κατάθλιψη. Δίαιτες πλούσιες σε πολυφαινόλες, ωμέγα-3 λιπαρά και προβιοτικά μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα BDNF και να στηρίξουν την πλαστικότητα του εγκεφάλου, παρέχοντας έναν ακόμη σύνδεσμο μεταξύ της υγείας του εντέρου, της διατροφής και της διάθεσης.

«Το έντερο αποτελεί βασικό παράγοντα στον τρόπο που η διατροφή επηρεάζει τη διάθεση. Τα μικρόβια του εντέρου επηρεάζουν τις αντιδράσεις στο στρες, τη φλεγμονή, τους νευροδιαβιβαστές και την ανάπτυξη του εγκεφάλου — όλοι παράγοντες συνδεδεμένοι με την κατάθλιψη. Οι διατροφικές συνήθειες έχουν σημασία: δίαιτες πλούσιες σε ίνες, υγιή λιπαρά και φυτικά συστατικά βοηθούν στη διατήρηση ενός ισορροπημένου μικροβιώματος και στηρίζουν την ψυχική υγεία.

Τα προβιοτικά, πρεβιοτικά και ψυχοβιοτικά δείχνουν υποσχόμενα ως επιπλέον εργαλεία, ειδικά όταν συνδυάζονται με υγιεινές δίαιτες όπως η μεσογειακή. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι ακόμη περιορισμένα λόγω μικρών μελετών και διαφορών στις μεθόδους. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγάλες, μελέτες στον άνθρωπο για να διευκρινιστεί πώς η υγεία του εντέρου και η διατροφή μπορούν να προλάβουν ή να βελτιώσουν την κατάθλιψη. Η εξατομικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στο μικροβίωμα του εντέρου, θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο στην ψυχική φροντίδα, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν ισορροπία διάθεσης και να προλαμβάνουν καταθλιπτικά επεισόδια» καταλήγει η ειδικός.