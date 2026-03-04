Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αθλητικά γεγονότα και αθλητές

Η σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει οδηγήσει σε αναβολές αθλητικών γεγονότων σε πολλές χώρες, ενώ όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε άλλες περιοχές οι αγώνες έχουν επηρεαστεί από διαταραχές στις μετακινήσεις, με χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις σε μερικούς από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους μεταφορών του κόσμου.

ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) δήλωσε ότι εργάζεται για την εύρεση λύσεων μετά από δυσκολίες αρκετών αθλητών να ταξιδέψουν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα λόγω προβλημάτων σε διάφορα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής.

«Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την άφιξη ορισμένων συμμετεχόντων… εργαζόμαστε επιμελώς με το Μιλάνο-Κορτίνα 2026 για να βρούμε λύσεις για όσους επηρεάζονται», ανέφερε η IPC την Τρίτη.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΑ ΗΑΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι αγώνες στο Fujairah Challenger σταμάτησαν απότομα την Τρίτη λόγω συναγερμού ασφαλείας, πριν ακυρωθούν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι αρχές στην πόλη Φουτζάιρα έσβησαν τη φωτιά που προκλήθηκε από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός drone από τις αεροπορικές άμυνες στη ζώνη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡ, ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Όλα τα αθλητικά γεγονότα στο Ιράν έχουν ακυρωθεί μέχρι νεωτέρας, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας κατηγορίας Persian Gulf Pro League. Όλοι οι αγώνες της Asian Champions League Elite στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα και την Τρίτη επίσης αναβλήθηκαν.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέβαλε επ’ αόριστον όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου στη χώρα, θέτοντας σε αμφιβολία τη συνάντηση Ισπανίας – Αργεντινής που είχε προγραμματιστεί για τη Ντόχα στις 27 Μαρτίου.

ΤΕΝΙΣΤΕΣ «ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ» ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Οι Ρώσοι παίκτες Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, που συμμετείχαν στο Dubai Tennis Championships την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζουν προβλήματα για να φτάσουν στην Καλιφόρνια για το Indian Wells Open. Είναι μεταξύ των αθλητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και η ATP παρακολουθεί την κατάσταση.

ΟΙ ENGLAND LIONS ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Η ομάδα κρίκετ England Lions αναχώρησε από το Αμπού Ντάμπι την Τρίτη και είναι πλέον με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομοσπονδία κρίκετ (ECB).

Η ομάδα βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για μια αναμέτρηση απέναντι στους Pakistan Shaheens πριν ακυρωθεί λόγω της σύγκρουσης.

Η ομοσπονδία κρίκετ του Πακιστάν δήλωσε ότι εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή της ομάδας στην πατρίδα.

ΑΓΩΝΕΣ F1 ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, πρόεδρος της FIA, δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η κύρια προτεραιότητα κατά τη λήψη αποφάσεων για τους αγώνες Φόρμουλα Ένα τον επόμενο μήνα στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

«Η ασφάλεια και η ευημερία θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας καθώς αξιολογούμε τα προσεχή γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula One», ανέφερε τη Δευτέρα.

H ΣΙΝΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BADMINTON ALL ENGLAND OPEN

Η δυο φορές Ολυμπιονίκης Σίντου έμεινε για μέρες εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καθ’ οδόν για το All England Open και επέστρεψε στην Ινδία την Τρίτη, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάντμιντον ανακοίνωσε ότι η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

«Πίσω στο σπίτι μου στο Μπανγκαλόρ με ασφάλεια. Οι τελευταίες μέρες ήταν έντονες και αβέβαιες, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων που επέστρεψα στο σπίτι μου», έγραψε η Σίντου στο X.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ T20 WORLD CUP

Οι ομάδες των Δυτικών Ινδιών και της Ζιμπάμπουε δήλωσαν τη Δευτέρα ότι καθυστέρησαν την επιστροφή τους από την Ινδία μετά τον αποκλεισμό τους από το Twenty20 World Cup.

Η Ζιμπάμπουε είχε προγραμματίσει να επιστρέψει μέσω Ντουμπάι, αλλά παραμένει ασφαλής στην Ινδία, σύμφωνα με την ομοσπονδία κρίκετ της χώρας. Η Cricket West Indies δήλωσε ότι συνεργάζεται με την ICC για να εξασφαλίσει ασφαλείς μετακινήσεις για τους παίκτες και το προσωπικό της.