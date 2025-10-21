menu
Οικονομία

Πώς η ηλικία των αγοραστών αλλάζει την αγορά ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και περισσότερους επενδυτές, όμως αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι η ηλικία τους. Παρατηρούμε έντονη αύξηση στο ενδιαφέρον από αγοραστές κάτω των 40 ετών, οι οποίοι φέρνουν νέα φιλοσοφία και διαφορετικές απαιτήσεις στην αγορά real estate, αναφέρει η κα Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η μετατόπιση της επενδυτικής λογικής. Ενώ στο παρελθόν οι επενδυτές επικεντρώνονταν κυρίως στις αποδόσεις (yields) από βραχυχρόνιες μισθώσεις, η νέα γενιά εστιάζει στη μακροχρόνια υπεραξία και διατήρηση πλούτου.

Εκτιμάται ότι 60-70% των αγοραστών κάτω των 40 ετών επενδύουν με στόχο την αύξηση αξίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ μόλις 30-40% συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στο εισόδημα από ενοικίαση. Οι αποδόσεις έχουν περιοριστεί, αλλά η υπεραξία ενισχύεται και αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που οι νεότεροι αντιλαμβάνονται την αγορά. Η στροφή αυτή σηματοδοτεί την ωρίμανση της αγοράς πολυτελών κατοικιών, με τους επενδυτές να εστιάζουν πλέον περισσότερο στη σταθερότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αξία, αναφέρει η κα Κορίνα Σαΐα.

Οι κινήσεις αυτής της ομάδας εστιάζουν κυρίως σε πολυτελείς κατοικίες με θέα στη θάλασσα και υψηλές προδιαγραφές, με επενδύσεις από 1.000.000 ευρώ έως και πάνω από 5.000.000 ευρώ. Παράλληλα, καθώς οι τιμές αυξάνονται στα κεντρικά σημεία της Ριβιέρας, παρατηρείται στροφή προς περιοχές νοτιότερα και πιο απομακρυσμένες, όπως η Ανάβυσσος, το Σούνιο και η Λαυρεωτική, όπου οι επενδυτές βλέπουν μεγαλύτερο περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Premier Realty, σήμερα περίπου 1 στους 4 επενδυτές (20-25%) στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ανήκει σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, όταν πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 8-10%.

Ειδικότερα, το 2018, η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών, ποσοστό περίπου 90% ήταν άνω των 40 ετών, ενώ μόλις το 9% ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 40. Έξι χρόνια αργότερα, το 2024, η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί αισθητά. Οι επενδυτές άνω των 40 ετών παραμένουν πλειοψηφία, αλλά το ποσοστό τους μειώνεται στο 75% περίπου, ενώ αυξάνεται σημαντικά το μερίδιο των νεότερων επενδυτών κάτω των 40 ετών, που φτάνει στο 25% περίπου. Η μεταβολή αυτή δείχνει ότι η αγορά της Αθηναϊκής Ριβιέρας προσελκύει πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό νεότερα άτομα, γεγονός που αποτυπώνει μια τάση ανανέωσης και διεύρυνσης του επενδυτικού κοινού. Η μεταβολή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι νέες γενιές, πιο ευέλικτες και διεθνώς προσανατολισμένες, βλέπουν την κατοικία όχι μόνο ως στέγη, αλλά και ως εργαλείο επένδυσης και τρόπου ζωής.

Η προτίμηση για ενεργειακά αποδοτικά και έξυπνα σπίτια είναι επίσης έντονη: οι νεότεροι επενδυτές αναζητούν 30-40% συχνότερα έργα με φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δημοφιλέστερες κατηγορίες είναι τα πολυτελή διαμερίσματα ή μεζονέτες σε τιμές 7.500 ευρώ έως 12.000 ευρώ/τ.μ., με αιχμές άνω των 13.000 ευρώ/τ.μ. σε παραθαλάσσιες θέσεις.

Η τηλεργασία έχει επίσης επηρεάσει τη ζήτηση. Επαγγελματίες της τεχνολογίας και των υπηρεσιών αναζητούν μόνιμη ή εξοχική κατοικία που να συνδυάζει εργασία από απόσταση και παραθαλάσσια διαβίωση. Η νέα γενιά επενδυτών αλλάζει τον χάρτη του real estate. Αναζητά όχι μόνο πολυτέλεια, αλλά και αξία που διαρκεί, αναφέρει η κα Κορίνα Σαΐα. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας διεθνές ενδιαφέρον, ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμη σταθερότητα αξιών.

type museum