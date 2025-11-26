menu
19.5 C
Chania
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Πώς ένας νέος αγρότης στα Χανιά µπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από την ελιά

Λευτέρης Λεφάκης
Λευτέρης Λεφάκης
0

» Ανάλυση εσόδων, εξόδων και προοπτικών βιωσιµότητας για τη νέα γενιά παραγωγών

 

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί για την Κρήτη -και ειδικά για τα Χανιά- όχι µόνο παράδοση αλλά και βασικό οικονοµικό πυλώνα.Για έναν νέο αγρότη, η ελιά µπορεί να αποτελέσει τη βάση µιας βιώσιµης και αξιοπρεπούς επαγγελµατικής δραστηριότητας, ιδίως όταν συνδυάζεται µε σωστό οικονοµικό σχεδιασµό, εκσυγχρονισµό και αξιοποίηση των διαθέσιµων επιδοτήσεων.

Παράδειγµα Εσόδων – Εξόδων

(ανά έτος):

Screenshot

Η καλλιέργεια της ελιάς, ως µόνιµη καλλιέργεια, προσφέρει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτηµα: επιτρέπει στον παραγωγό να ασχοληθεί παράλληλα και µε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.

Η φροντίδα της ελιάς απαιτεί εποχική ένταση µόνο κατά την περίοδο του κλαδέµατος και της συγκοµιδής, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον εργασία, δεύτερο επάγγελµα ή οργάνωση της εκµετάλλευσης µε επαγγελµατικό µάνατζµεντ.

Όταν υπάρχουν διαθέσιµοι εργάτες και ο σωστός εξοπλισµός, η παραγωγή µπορεί να λειτουργεί µε εποπτεία, χωρίς συνεχή φυσική παρουσία στο χωράφι. Τα έξοδα της καλλιέργειας περιλαµβάνουν πλέον και την επαγγελµατική συµβουλευτική καθοδήγηση από εξειδικευµένους γεωπόνους,καθώς και τη χρήση σύγχρονων σκευασµάτων και τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η σωστή λίπανση, η φυτοπροστασία και η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων βελτιώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου,µειώνουν το κόστος παραγωγής και αυξάνουν την απόδοση ανά στρέµµα.

Έτσι, η συνεργασία µε εταιρείες σκευασµάτων και γεωπονικές υπηρεσίεςαποτελεί επένδυση που επιστρέφει κέρδος στον παραγωγό.

Η ελαιοκαλλιέργεια, όταν συνδυάζεται µε άλλες δυναµικές καλλιέργειες όπως αβοκάντο, κηπευτικά ή προϊόντα µεταποίησης (π.χ. σάλτσες, πάστες ελιάς, τυποποιηµένο ελαιόλαδο), δηµιουργεί ένα ευρύ φάσµα εσόδων και µειώνει την εξάρτηση από τις διακυµάνσεις της αγοράς ή των επιδοτήσεων.

Επιπλέον, τα προγράµµατα ενίσχυσης νέων αγροτών και τα Σχέδια Βελτίωσης προσφέρουν σταθερότητα και δυνατότητα ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων.Ακόµη και σε περιόδους µειωµένης παραγωγής, οι αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ, η επιστροφή φόρου καυσίµων και τα έκτακτα κρατικά βοηθήµατα λειτουργούν ως “δίχτυ ασφαλείας”, διατηρώντας τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων.

Η νέα γενιά αγροτών στα Χανιά έχει πλέον τα µέσα, τη γνώση και την τεχνολογία για να µετατρέψει την αγροτική παραγωγή σε σταθερό επάγγελµα.

Με επαγγελµατισµό, οργάνωση και συνεργασία µε εξειδικευµένους συµβούλους, η ελιά παραµένει όχι απλώς µια παράδοση, αλλά µια ουσιαστική οικονοµική προοπτική για το µέλλον της τοπικής οικονοµίας.

*O Λευτέρης Λεφάκης είναι οικονοµολόγος – εταίρος «Αγροσύµβουλοι Χανίων ΕΕ»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum