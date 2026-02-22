Πως ένα τσιγάρο οδήγησε στον δολοφόνο ενός κοριτσιού 44 χρόνια μετά

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά τη δολοφονία της 13χρονης Σάρας Γκιρ στην Καλιφόρνια, οι Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον δολοφόνο της χάρη σε DNA που βρέθηκε σε ένα αποτσίγαρο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Σάρα Γκιρ είχε εξαφανιστεί το βράδυ της 23ης Μαΐου 1982, όταν έφευγε από το σπίτι φίλης της στο Cloverdale. Το επόμενο πρωί, ένας πυροσβέστης που επέστρεφε από τη δουλειά του, βρήκε το πτώμα της. Η Σάρα είχε τραβηχτεί σε ένα απομονωμένο σημείο κοντά σε διαμέρισμα και πίσω από φράχτη, όπου είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί, σύμφωνα με το γραφείο της Εισαγγελίας της Κομητείας Σόνμα.

Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία, αλλά λόγω των περιορισμένων γνώσεων εγκληματολογίας εκείνης της εποχής, δεν είχε εντοπιστεί ύποπτος και η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για δεκαετίες.

Σχεδόν 44 χρόνια αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου, ένα δικαστήριο βρήκε ένοχο τον Τζέιμς Γιούνικ, 64 ετών, για τη δολοφονία της Σάρας, ανήμερα της 57ης επετείου γέννησής της.

Το DNA έλυσε την υπόθεση

Το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η γενετική γενεαλογία, η οποία συνδυάζει στοιχεία DNA με παραδοσιακή έρευνα γενεαλογίας. Το DNA του Γιούνικ, το οποίο βρέθηκε σε ένα αποτσίγαρο που πέταξε, ταίριαξε με DNA που είχε συλλεχθεί από τα ρούχα της Σάρας την ημέρα του φόνου.

Η αρχική πρόοδος στην υπόθεση ήρθε το 2003, όταν οι ερευνητές δημιούργησαν προφίλ DNA από σπέρμα που βρέθηκε στα εσώρουχα της Σάρας. Ωστόσο, τότε δεν υπήρχε αντιστοίχιση με οποιονδήποτε καταγεγραμμένο στο σύστημα εγκληματικών DNA και η υπόθεση «πάγωσε».

Το 2021, το τμήμα αστυνομίας Cloverdale επανέφερε την έρευνα, συνεργαζόμενο με ιδιωτική εταιρεία διερεύνησης και με το FBI, το οποίο βοήθησε να περιοριστούν οι ύποπτοι σε τέσσερις αδελφούς, μεταξύ των οποίων ο Γιούνικ. Η παρακολούθηση του Γιούνικ και η συλλογή ενός αποτσίγαρου οδήγησαν στην επιβεβαίωση ότι το DNA του ταίριαζε με αυτό από τα ρούχα της Σάρας.

Η γενετική γενεαλογία είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την εξιχνίαση της υπόθεσης του Golden State Killer το 2018 και άλλων υποθέσεων δεκαετιών πριν.

Η δίκη και η καταδίκη

Ο Γιούνικ συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 στο σπίτι του στο Willows της Καλιφόρνια. Στη διάρκεια της δίκης, ισχυρίστηκε αρχικά ότι δεν γνώριζε τη Σάρα, ενώ αργότερα υποστήριξε ότι η έφηβη τον «προσέγγισε για σεξ» και ότι είχε συναινέσει. Υπονόησε επίσης ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να είχε επιτεθεί στη Σάρα αργότερα εκείνο το βράδυ.

Μετά από δύο ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι απέρριψαν την εκδοχή του και τον έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία, αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι η δολοφονία περιλάμβανε σεξουαλική επίθεση.

Ο Γιούνικ θα καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, με προγραμματισμένη ημερομηνία ποινής στις 23 Απριλίου 2026.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τη δίκη «πικρά γλυκιά νίκη για τη δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι ενώ τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει τον πόνο της οικογένειας της Σάρας και της κοινότητας, πλέον ο δράστης θα λογοδοτήσει.