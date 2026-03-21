Πώς διαχρονικά και γιατί τα Χανιά έγιναν ο µεγαλύτερος στόχος της Ελλάδας ίσως και της Ευρώπης

Κύριε διευθυντά,

o όρµος της Σούδας είναι το µεγαλύτερο φυσικό, ασφαλές, απάνεµο λιµάνι της Μεσογείου τώρα πλέον µαζί µε το αεροδρόµιο από όρµος των ψαράδων έχει µετατραπεί στο µεγαλύτερο ορµητήριο του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Όλα ξεκίνησαν το 1850 όταν οι Οθωµανοί για στρατηγικούς και γεωφυσικούς λόγους που διαθέτει ο όρµος της Σούδας κατασκεύασαν Ναυτική Βάση και στη συνέχεια το 1872 µε πολλές προσθήκες την µετέτρεψαν σε Ναύσταθµο στη σηµερινή θέση που βρίσκεται τώρα ο Ναύσταθµος Κρήτης. Το 1887 όταν ήλθαν στην Κρήτη οι µεγάλες δυνάµεις Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία για την επίλυση του Κρητικού ζητήµατος αλλά και για τους δικούς τους ιµπεριαλιστικούς λόγους, βρήκαν έτοιµο και χρησιµοποίησαν τον Οθωµανικό ναύσταθµο. Για τους Ρώσους ο όρµος Σούδας ήταν µοναδική ναυτική βάση που είχαν στην Μεσόγειο την οποία χρησιµοποίησαν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Στον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η ναζιστική Γερµανία επέκτεινε τον Ναύσταθµο στην απέναντι πλευρά από τον Βλητέ µέχρι το Μαράθι κατασκευάζοντας υπόγειες στοές.

Μετά την λήξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου το Πολεµικό Ναυτικό αποφάσισε να έχει ένα δεύτερο Ναύσταθµο, έτσι το 1951 λειτούργησε ο Ναύσταθµος Κρήτης. Το 1952 η Ελλάδα έγινε µέλος του ΝΑΤΟ. Το 1959 κατασκευάστηκε το νέο αεροδρόµιο Χανίων πολύ κοντά στο λιµάνι της Σούδας.

Για τους ίδιους γεωστρατηγικούς λόγους αυτών που προανέφερα, ΝΑΤΟ και Αµερικάνοι αποφάσισαν να µετατρέψουν διαχρονικά εδώ και 65 χρόνια τη Σούδα και το Ακρωτήρι σε ένα τέρας στρατιωτικών βάσεων, το µεγαλύτερο στην Μεσόγειο, πλέον είµαστε ο µεγαλύτερος στρατιωτικός στόχος της Ελλάδας ίσως και της Ευρώπης και εξηγούµαι.

Σε απόσταση 8 χιλιοµέτρων από το κέντρο των Χανίων και σε ευθεία γραµµή 10 χιλιοµέτρων από νότια προς βόρεια υπάρχουν τα FORACS (αποµαγνήτιση πλοίων) ο Ναύσταθµος Κρήτης στην απέναντι πλευρά του λιµανιού οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυροµαχικών και καυσίµων, οι λιµενικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ η γνωστή Κ14, παραπάνω η115 Πτέρυγα Μάχης δίπλα η Αµερικάνικη Βάση και παραδίπλα το Πεδίο Βολής Κρήτης, 7 στρατιωτικοί στόχοι επίσης σε περίπτωση σύρραξης οι πολιτικές λιµενικές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις του αεροδροµίου µετατρέπονται σε στρατιωτικές συνεπώς 9 στρατιωτικοί στόχοι.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που γνωρίζω, είναι ότι κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού, µε ένα ψήφισµα ο ΟΗΕ, επέβαλε οικονοµικό αποκλεισµό (εµπάργκο) στη Σερβία. Η ναυτική αρµάδα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ της Μεσογείου, στην οποία συµµετείχε η Ελλάδα (το καλοκαίρι του 1994 µε την Φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ ήµουν κι εγώ στο πλοίο αυτό, στην Αδριατική) εφάρµοσε αυτή την απόφαση επιβολής του εµπάργκο στη Σερβία, ελέγχοντας κάθε φορά όποιο πλοίο έπλεε στην περιοχή. Όµως ένα µικρό πλοίο (motorship) πέρασε ελεύθερα τουλάχιστον δύο φορές (χωρίς έλεγχο) γιατί όπως ενηµερωθήκαµε ήταν «φιλικό». Όπως µάθαµε αργότερα, µετέφερε στρατιωτικό υλικό για τον εξοπλισµό του UCA (ΟΥΤΣΕΚΑ, Αλβανική εθνικιστική στρατιωτική οργάνωση) ο οποίος έχει ως έµβληµα τη µεγάλη Αλβανία όπου συµπεριλαµβάνει τους νοµούς Φλώρινας, Καστοριάς, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων (Τσαµουριά, αλυτρωτικές επεκτάσεις της Αλβανίας).

Ολοκληρώνοντας, για ποιά σηµαία και για ποιό σκοπό συµµετείχε η Ελλάδα τότε, στην αρµάδα της Αδριατικής όταν εκτός των άλλων κατά µία έννοια διευκολύναµε τον εξοπλισµό του ΟΥΤΣΕΚΑ; Μέσα στον πόλεµο των ΗΠΑ και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, για ποιά σηµαία και για ποιό σκοπό έχουµε σήµερα µία Φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα;

Ως απόστρατος αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού, έχω απόλυτη επίγνωση των κινδύνων που η Βάση της Σούδας εγκυµονεί για τον τόπο µας. Καλώ τους συναδέλφους µου, εν ενεργεία και αποστρατεία, να σταθούµε στο πλάι του λαού µας σε τέτοιες κρίσιµες στιγµές.

Σας καλώ την Κυριακή, στο 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων στις 12 το µεσηµέρι, στην Παγκρήτια σύσκεψη σωµατείων, φορέων κλπ που οργανώνει η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εµπλοκή για να συζητήσουµε πώς θα οργανώσουµε και θα κλιµακώσουµε την πάλη µας ενάντια στην παρουσία των Βάσεων στη Σούδα αλλά και σε ολόκληρη την πατρίδα µας. Θέλουµε να γυρίσουν πίσω όλα τα εναέρια και θαλάσσια στρατιωτικά µέσα που έχουν στείλει εκτός συνόρων και τους συναδέλφους µας στρατιωτικούς. Θέλουµε να σταµατήσει η εµπλοκή της πατρίδας µας στον πόλεµο.

Υ.Γ. Η σηµαία του πλοίου σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο καθορίζει την εθνικότητα του πλοίου και αποτελεί το πλωτό τµήµα του εδάφους του κράτους αυτού.

Τάσος Ταβερνάρης, υποπλοίαρχος ΠΝ εν αποστρατεία µε ειδικότητα όπλα οπλικά συστήµατα ανθυποβρυχιακού πολέµου, Μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, µέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εµπλοκή.