«Πορτοκαλί η θάλασσα» – Νέες καταγγελίες από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού

1 από 3

Νέες καταγγελίες με αφορμή το έργο για το αντλιοστάσιο διατυπώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, επισημαίνοντας ότι από τις 2 Φεβρουαρίου η ακτή και η θάλασσα της Παχιάς Άμμου άρχισαν εκ νέου να βάφονται πορτοκαλί.



Αναφέρει ότι έγινε «αστυνομική παρέμβαση για δεύτερη φορά μετά την επαναλαμβανόμενη παράνομη απόρριψη εργοταξιακών αποβλήτων στην Παχιά Άμμο Σταυρού Ακρωτηρίου Χανίων».

Υποστηρίζει πως «η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) για ακόμη μία φορά επιτρέπουν την ρίψη εργοταξιακών αποβλήτων από τον λάκκο εκσκαφής του υπό κατασκευή αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων Α44 στην ακτή και στη θάλασσα της Παχιάς Άμμου, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί την περασμένη χρονιά».

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι «σε πρόσφατη απόφαση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:68164653Π8-ΜΗΣ) καταγράφονται ξεκάθαρα δύο παραβάσεις της ΔΕΥΑΧ τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο που αφορούν στην διάθεση και διαχείριση των αντλούμενων υδάτων κατά τις εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου Α44.

Από τις 2 Φεβρουαρίου η ακτή και η θάλασσα της Παχιάς Άμμου άρχισαν εκ νέου να βάφονται πορτοκαλί, όπως είχε συμβεί και στις 6 Ιουνίου 2025, όταν ολόκληρος ο κόλπος είχε λάβει το ίδιο χρώμα και το έργο είχε διακοπεί κατόπιν αστυνομικής παρέμβασης.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αντίδραση υπήρξε άμεση: ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες αρχές (Λιμενικό, Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων, Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Υγειονομικό) και η αστυνομία, ενώ περιπολικό της Άμεσης Δράσης μετέβη στο σημείο».

Ο Σύλλογος προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι στις 2 Φεβρουαρίου αμέσως μετά την αποχώρηση της αστυνομίας, ξεκίνησε «εκ νέου η ρίψη εργοταξιακών αποβλήτων στην ακτή και στη θάλασσα. Στις 3 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν ξανά με τη ρίψη εργοταξιακών αποβλήτων και σταμάτησαν μόνο μετά από παρέμβαση των πολιτών. Η αστυνομία μετά από κλήση των πολιτών στη άμεση δράση, μετέβη στο σημείο και προχώρησε ξανά σε προσαγωγή του επιβλέποντα του έργου, όπως είχε κάνει και τον Ιούνιο του 2025. Παρόλαυτά στις 4 Φεβρουαρίου τα συνεργεία επανήλθαν συνεχίζοντας την ρίψη σε ακτή και θάλασσα».

Ο Σύλλογος επισημαίνει «την θολερότητα του νερού όπως προκύπτει και από το φωτογραφικό υλικό κάτι το οποίο βάσει των επιστημονικών δεδομένων δημιουργεί πρόβλημα για τα προστατευόμενα Λιβάδια Ποσειδωνίας που βρίσκονται στο βυθό της Παχιάς Άμμου» και συνεχίζει: «Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που έχει καταγράψει τα Λιβάδια Ποσειδωνίας στην περιοχή, μεταξύ των σημαντικότερων απειλών συγκαταλέγεται η πάσης φύσης ρύπανση (ανόργανη, οργανική, χημική, θερμική, κλπ), κάθε δραστηριότητα που αλλοιώνει τη διαύγεια και την αλατότητα της υδάτινης στήλης, ή το υδρολογικό καθεστώς της παράκτιας ζώνης, καθώς και πάσης φύσης μηχανική διατάραξη επί του πυθμένα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη εργοταξιακών αποβλήτων (ιζήματος) έχει προκαλέσει άμεση αλλοίωση και μεταβολή της φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παράκτιας ζώνης, συνιστώντας παράνομη επέμβαση σε προστατευόμενο κοινόχρηστο αγαθό».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο «η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 επέτρεψε τη διάθεση των υδάτων που προέρχονται από τις εργασίες εκσκαφής του αντλιοστασίου Α44 στην παρακείμενη παραλία υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν τηρούνται. Για άλλη μία φορά δεν χρησιμοποιούν φίλτρα (σίτες) πριν την διάθεση των υδάτων σε θάλασσα και ακτή. Από τους όρους που έχει θέσει η Διεύθυνση Υδάτων ουσιαστικά μόνο ένας τηρείτε και αυτός είναι η ημερήσια δειγματοληψία και ανάλυση των υδάτων της ακτής της Παχιάς Άμμου, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι δημόσια. Έως σήμερα δεν μας έχει γνωστοποιηθεί καμία ανάλυση των υδάτων ούτε της λάσπης εντός του εργοταξίου, ώστε να είναι γνωστό τι ακριβώς καταλήγει στην ακτή και στη θάλασσα. Tο επιχείρημα ότι τα νερά που προέρχονται από τον λάκκο εκσκαφής «δεν αποτελούν εργοταξιακά απόβλητα» και είναι απλή λάσπη, είναι αβάσιμο χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Η απουσία εργαστηριακών αναλύσεων ή τεχνικής έκθεσης καθιστά τον ισχυρισμό μη αποδεκτό».

Στη συνέχεια ο Σύλλογος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «ο φορέας έχει υποχρέωση να αποδείξει επιστημονικά ότι τα ύδατα δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες πριν επιτραπεί η απόρριψη», κάνει λόγο για «επαναλαμβανόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», καταλογίζει «συνειδητή επιλογή ανοχής – αν όχι συγκάλυψης – από τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΥΑΧ και τις αρμόδιες υπηρεσίες» και καταλήγει:

«Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες, έχουν ονόματα και πρέπει επιτέλους να αποδοθούν. Ζητούμε την άμεση διακοπή κάθε εργασίας που συνεπάγεται απόρριψη υγρών ή εργοταξιακών αποβλήτων στην ακτή και στη θάλασσα της Παχιάς Άμμου και την άμεση αλλαγή χωροθέτησης του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων σε βιώσιμη θέση μακριά από παραλίες λουομένων και ευαίσθητα οικοσυστήματα».