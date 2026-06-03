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Πορτογαλία: Γενική απεργία κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η δεύτερη γενική απεργία μέσα σε έξι μήνες στην Πορτογαλία προκάλεσε σήμερα προβλήματα σε όλη τη χώρα, καθώς ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σχολεία παρέμειναν κλειστά με τα συνδικάτα να διαμαρτύρονται κατά των σχεδιαζόμενων εργασιακών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας είναι πιθανόν να περάσει το νομοσχέδιο που προωθεί με τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega, προτείνοντας αλλαγές σε περισσότερα από 100 άρθρα του εργασιακού κώδικα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την τόνωση της ανάπτυξης ύστερα από την κατάρρευση των συνομιλιών με τα συνδικάτα.

Ο Τιάγκο Ολιβέιρα, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Πορτογαλίας CGTP, που προκήρυξε τη γενική απεργία, δήλωσε στο Reuters ότι η μεταρρύθμιση θα επιδεινώσει τις συνθήκες για τους εργαζόμενους, παγιώνοντας την επισφαλή απασχόληση, αίροντας το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ώρες εργασίας, διευκολύνοντας τις απολύσεις και περιορίζοντας τα δικαιώματα στην απεργία και την προστασία των γονέων.

Η μεταρρύθμιση θα αφήσει τους νέους εργαζόμενους να είναι «κολλημένοι με επισφαλείς συμβάσεις διά βίου», αναγκάζοντάς τους να εργάζονται 50 ώρες την εβδομάδα χωρίς επιπλέον μισθό αντί του ισχύοντος πλαισίου των 40 ωρών, ενώ θα καταστήσει πιο εύκολη την απόλυσή τους και την αντικατάστασή τους με φθηνότερο εργατικό δυναμικό, μέσω ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, δήλωσε ο Ροντρίγκο Αζεβέντο, ένας 30χρονος τραπεζικός υπάλληλος.

«Το εργασιακό πακέτο είναι μεγάλη απειλή όχι μόνο για το μέλλον των νέων εργαζομένων αλλά για τον παρόν μας», δήλωσε.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρία CP ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων και τα περισσότερα περιφερειακά, ενώ κλειστό έμεινε το μετρό στη Λισαβόνα.

Τα σχολεία ήταν κλειστά σε όλη τη χώρα λόγω ελλείψεων προσωπικού και τα νοσοκομεία ανέστειλαν τα περισσότερα προγραμματισμένα χειρουργεία και ραντεβού καθώς στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν οι νοσηλευτές.

Ο βασικός αερομεταφορέας της Πορτογαλίας TAP δήλωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιήσει μόνο τις 79 από τις 300 και πλέον πτήσεις που έχει προγραμματισμένες σε καθημερινή βάση, ενώ η Iberia αναμένει μειώσεις της τάξης του 50% με 75%.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει ότι καθίστανται πιο εύκολες οι απολύσεις για σοβαρό λόγο, επιτρέποντας στις εταιρίες να αρνούνται την επιστροφή εργαζομένων σε περιπτώσεις παράνομης απόλυσης υπό τον όρο ότι καταβάλλουν αποζημίωση, και αίρει τους περιορισμούς στην ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).

Η προηγούμενη απεργία τον Δεκέμβριο ήταν η πρώτη γενική απεργία μετά τις διαδηλώσεις κατά της λιτότητας το 2013.

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