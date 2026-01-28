menu
Πορτογαλία: Δύο νεκροί από τις πλημμύρες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που σημειώθηκαν στην Πορτογαλία στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και πολλές ζημιές στην περιοχή της Λισαβόνας και στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πέρασμα της καταιγίδας Kristin σημαδεύτηκε από ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου που έφθασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δένδρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις και αναγκάζοντας τις υπηρεσίες διάσωσης να επέμβουν συνολικά σε περίπου 1.500 περιπτώσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 8.00 σήμερα το πρωί τοπική ώρα (02:00-10:00 ώρα Ελλάδας).

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δένδρο που είχε ξεριζωθεί έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, σύμφωνα με την εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση «μεταλλικής δομής» στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία (κέντρο), διευκρίνισε η πολιτική προστασία.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αντέδρασε με μια ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλά τμήματα της επικράτειας».

Έως 850.000 νοικοκυριά ή θεσμοί δεν είχαν ηλεκτροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες.

