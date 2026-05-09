Πορεία στη βάση της Σούδας στις 17 Μαϊου – Κάλεσμα Πρωτοβουλίας Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες

Η Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και στις ανεμογεννήτριες στηρίζει με ανακοίνωσή της την πρωτοβουλία της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και στην Εμπλοκή για κινητοποίηση στην Βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μαϊου.

Η κινητοποίηση εντάσσεται, στο πλαίσιο του αντιϊμπεριαλιστικού διημέρου της ΕΕΔΥΕ, με ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν ΝΑΤΟίκές υποδομές, και την μεγάλη Μαραθώνια Πορεία στην Αθήνα στα βήματα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη!\

Στην ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Αποκόρωνα αναφέρει:

“Διανύουμε μια περίοδο που ξεσπάνε όλο και πιο συχνά πολεμικές συγκρούσεις για τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς , των ενεργειακών πηγών, των πρώτων υλών. Είναι φανερό ότι οι ανταγωνισμοί που οδηγούν ακόμα και σε πολέμους, γίνονται για τα συμφέροντα των λίγων, με θύματα τους λαούς. Σε αυτές τις συνθήκες επιχειρείται με γρήγορους ρυθμούς, η μετρατοπή της Κρήτης σε ενεργειακό κόμβο. Το έργο της γραμμής μεταφοράς 150 kV, δεν θα εξασφαλίσει φθηνή ενέργεια για τον λαό της περιοχής, αντίθετα πραγματοποιείται για τα συμφέροντα των μονοπωλίων της ενέργειας που το μόνο που έχουν στόχο είναι να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους.Την ίδια στιγμή που δίνονται δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, το κράτος εμφανίζεται ανίκανο όταν πρόκεται να προστατευθεί το περιβάλλον, ο τόπος που ζούμε, η ίδια μας η ζωή. Στον αντίποδα, εμφανίζεται πολύ ικανό όταν είναι να εντείνεται η πολεμική προετοιμασία και η εμπλοκή της χώρας.

Με ευθύνη της κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τον πόλεμο, την πολιτική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ο τόπος μας μπλέκεται στο παζάρι των ανταγωνισμών που εντείνονται σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην περιοχή της Ν.Α Μεσογείου. Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν βλέπουμε να συντελούνται εγκλήματα απέναντι σε ολόκληρους λαούς,όταν συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στα μέτωπα του πολέμου, με την ενεργή συμμετοχή της χώρας στο πλευρό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο τόπος μας στοχοποιείται αφού έχει μετατραπεί σε ορμητήριο της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, με την βάση της Σούδας να παίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο αγώνας που δίνουμε για να προστατευθεί το περιβάλλον, τα χωριά μας, οι ίδιες μας οι ζωές, δένεται με την πάλη ώστε να σταματήσει η χώρα μας να μπλέκεται στα πολεμικά μέτωπα, για να σταματήσουμε να είμαστε ορμητήριο της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, για να κλείσουν οι βάσεις. Όλοι στην Παγκρήτια πορεία στην Βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μαϊου 2026, στις 12μ.μ στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς!”.