Πορεία στα Χανιά για το ζήτημα της στέγης

Λύσεις στο θέμα της στέγης διεκδικούν σωματεία και συλλογικότητες που το πρωί του Σαββάτου στις 11 το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση και πορεία στα Χανιά.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου το απόγευμα με κάλεσμα από το “Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών” που είχε και την πρωτοβουλία.

«Την ώρα που ακόμα και η Κομισιόν και η Ε.Ε. σκέφτονται να πάρουν μέτρα για το θέμα της στέγης, ο Δήμος Χανίων δεν έχει απαντήσει σε βασικά ερωτήματα. Δεν δείχνει καμία διάθεση να δώσει απάντηση στο πρόβλημα, καθώς τα Χανιά είναι από τις πόλεις που πλήττεται περισσότερες τις άλλες στο θέμα της στέγης» δήλωσε ο Ανδρέας Τριανταφύλλου από το “Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών” τονίζοντας την ανάγκη «να πιέσουμε τη δημοτική αρχή να μας δώσει απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο κτηριακό απόθεμα, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση κοινωνικών κατοικιών όπως στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά τα Χανιά θα μείνουν μια πόλη χωρίς γιατρούς, εκπαιδευτικούς, μηχανικούς». Ο ίδιος έδωσε στοιχεία έρευνας του Σωματείου στα Χανιά με βάση τα οποία το 48% των κατοίκων δίνει πάνω από το μισό του μισθού του για τις ανάγκες της στέγασης, το 65% λέει πως ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πως οι διαθέσιμες κατοικίες είναι μόνο για το χειμώνα καθώς το καλοκαίρι ενοικιάζονται βραχυχρόνια και μόνο το 1,9% διαμένει στην Παλιά Πόλη δείγμα του ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την παλαιότερη συνοικία των Χανίων.

«Δεν συμμετέχουμε για να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε βγει μπροστά και πολεμάμε κάθε μέρα για να σώσουμε τα σπίτια των ανθρώπων» υπογράμμισε η Ελένη Ραβάνη μέλος της “Αγωνιστικής Κίνησης Ενάντια στους Πλειστηριασμούς” που ενημέρωσε για δύο περιστατικά αποτροπής των πλειστηριασμών μια στα Χανιά και άλλη μια σε συνεργασία με άλλη κίνηση στη Γλυφάδα.

Στη συνέχεια εξήγησε πως οι άνθρωποι που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους «υπήρξε μια τάση αρχικά να δαιμονοποιηθούν και να τους ονομάσουν “μπαταξήδες”. Είναι μια τακτική που ακολουθεί πάντα μια άρχουσα, ηγεμονεύουσα τάξη, και χρησιμοποιώ αυτούς τους όρυς γιατί αυτοί τους αρμόζουν γιατί θέλουν να διασπάσουν το λαό. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω συναντήσει ούτε έναν άνθρωπο (από αυτούς που πλήττονται) που να μην δουλεύει για ευτελή μεροκάματα και να προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν είμαστε εμείς που θα ζήσουμε σε βάρος κάποιου άλλου. Είμαστε θύματα κακοποίησης με όλη την έννοια που έχει αυτή η λέξη, από τις τράπεζες, και το δικαστικό σύστημα που σε εξουθενώνει γιατί τα χρήματα που χρειάζονται για να κυνηγήσεις μια υπόθεση είναι απαγορευτικά για ένα εργάτη, έναν μέσο άνθρωπο. Είμαστε θύματα οικονομικής εξουθένωσης και θύματα ψυχολογικής, ηθικής, οικονομικής, επαγγελματικής, οικογενειακής, υγειονομικής στο τέλος υπαρξιακής βίας.»

Για το “Σωματείο Οικοδόμων” ο κ. Αντώνης Λούντζης είπε πως το μισό μηνιάτικο των εργαζομένων πηγαίνει στο ενοίκιο, για σπίτια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και πως τα προγράμματα “Σπίτι 1” και “Σπίτι 2” δεν είχαν κανένα αντίκρισμα για τους εργαζόμενους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης η ΕΛΜΕ, ο ΣΕΠΕ, Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης ,ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος- παράρτημα Χανιών και οι Σύλλογοι κατοίκων Π. Πόλης και Αγ. Ιωάννη